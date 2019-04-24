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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители "Транснефти" приедут 26 апреля на переговоры в Минск для решения вопросов с поставками некачественной российской нефти, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На завтра у нас запланированы переговоры с компанией "Транснефть", они приглашены в Минск, на площадке концерна "Белнефтехим" такие переговоры состоятся. Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - рассказал Владимир Сизов.

Замглавы "Белнефтехима" отметил, что предполагается получить конкретную информацию о времени прихода "чистой" нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нфтеперерабатывающей системы.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России.-0-