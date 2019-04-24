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«Белнефтехим» оценивает потери от приостановки экспорта нефтепродуктов в 100 млн долларов

25.04.2019 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь частично возобновила поставки светлых нефтепродуктов в Украину и в Польшу, но недополочунная выручка составляет 100 млн долларов. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, пишет ТАСС.


Владимир Сизов. Фото: «Вестник Белнефтехима»

По его словам, Минск в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери на данный момент примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодняшний день они составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — отметил замглавы «Белнефтехима».

Сизов уточнил, что представители «Транснефти» 26 апреля прибудут в Беларусь для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием поставок российской нефти. «На завтра у нас запланированы переговоры с компанией „Транснефть“, они приглашены в Минск, на площадке концерна „Белнефтехим“ такие переговоры состоятся. Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — отметил представитель концерна.

Сизов проинформировал, что белорусская сторона рассчитывает получить «конкретную информацию о времени прихода „чистой“ нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы».

Напомним, 23 апреля БНК сообщила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Это связано с поставками на белорусские НПЗ некачественной российской нефти. 25 апреля поставки были частично возобновлены.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери на данный момент примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от...
 
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