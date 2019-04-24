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Выделение Беларуси 200 млн долларов от ЕФСР затягивается - Минск запоздал с законопроектом
25.04.2019 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита (200 млн долларов) еще не определена, сообщил журналистам исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков.
«Оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная Евразийским фондом стабилизации и развития в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного
Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР, но дата проведения совета Фонда еще не определена.
Напомним,
Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР
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Дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита (200 млн долларов) еще не определена,...
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