Выделение Беларуси 200 млн долларов от ЕФСР затягивается - Минск запоздал с законопроектом

Источник материала: Tut.by

Дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита (200 млн долларов) еще не определена, сообщил журналистам исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков.

«Оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная Евразийским фондом стабилизации и развития в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного проекта закона „О несостоятельности или банкротстве“. В конца марта мы получили вышеуказанный законопроект, и, по нашей оценке, он соответствует согласованным принципам», — уточнил Широков.

Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР, но дата проведения совета Фонда еще не определена.

Напомним, сообщалось, что Минск до конца апреля может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития седьмой транш кредита, размер которого составляет 200 млн долларов.

Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов.