ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выделение Беларуси 200 млн долларов от ЕФСР затягивается - Минск запоздал с законопроектом

25.04.2019 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита (200 млн долларов) еще не определена, сообщил журналистам исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков.

«Оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная Евразийским фондом стабилизации и развития в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного проекта закона „О несостоятельности или банкротстве“. В конца марта мы получили вышеуказанный законопроект, и, по нашей оценке, он соответствует согласованным принципам», — уточнил Широков.

Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР, но дата проведения совета Фонда еще не определена.

Напомним, сообщалось, что Минск до конца апреля может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития седьмой транш кредита, размер которого составляет 200 млн долларов.

Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита (200 млн долларов) еще не определена,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский вице-премьер: Качественная российская нефть поступит в Беларусь 29 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные джинсы 2017 мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика