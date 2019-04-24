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Российский вице-премьер: Качественная российская нефть поступит в Беларусь 29 апреля
25.04.2019 14:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник, 29 апреля. В качестве компенсации за плохое качество Беларусь предлагает увеличить индикативный баланс поставок российских нефтепродуктов, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает
«Мы совместно сейчас решаем, завтра будут трехсторонние переговоры с участием Польши, мы принимаем оперативные меры. В настоящее время на территории России значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в емкости. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Беларусью», — сказал Козак.
По его словам, 26 апреля планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Беларуси и Польши некачественной нефти.
Отвечая на вопрос о компенсации для Беларуси, Козак отметил: «Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, идет обсуждение».
Говоря о том, действительно ли белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пострадали от некачественной нефти, Козак отметил: «Мы с этим сейчас разбираемся, насколько они пострадали и насколько мы должны увеличить, по какой цене поставки моторного топлива на белорусский рынок».
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
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Отвечая на вопрос о компенсации для Беларуси, Козак отметил: «Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные...
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