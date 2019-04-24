Российский вице-премьер: Качественная российская нефть поступит в Беларусь 29 апреля

Источник материала: Tut.by

Качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник, 29 апреля. В качестве компенсации за плохое качество Беларусь предлагает увеличить индикативный баланс поставок российских нефтепродуктов, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС .



Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото: пресс-служба Кремля

«Мы совместно сейчас решаем, завтра будут трехсторонние переговоры с участием Польши, мы принимаем оперативные меры. В настоящее время на территории России значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в емкости. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Беларусью», — сказал Козак.

По его словам, 26 апреля планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Беларуси и Польши некачественной нефти.

Отвечая на вопрос о компенсации для Беларуси, Козак отметил: «Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, идет обсуждение».

Говоря о том, действительно ли белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пострадали от некачественной нефти, Козак отметил: «Мы с этим сейчас разбираемся, насколько они пострадали и насколько мы должны увеличить, по какой цене поставки моторного топлива на белорусский рынок».

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.