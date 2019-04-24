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Российский сенатор объяснил, почему не стоит переживать из-за белорусской критики Бабича

25.04.2019 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Периодические разногласия в отношениях между Россией и Беларусью — абсолютно естественный процесс, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев в четверг на встрече с участниками российско-белорусского конкурса «Союзная лига дебатов», сообщает ТАСС.


Константин Косачев, фото: Reuters

— Вы мне назовите пример любого другого интеграционного проекта или любых других двусторонних отношений, где бы не возникали время от времени проблемы. Не существует такого… То, что в наших отношения происходит, — совершенно нормально, это абсолютно естественный процесс, и чем больше мы будем друг с другом проговаривать наши ожидания, претензии, вопросы друг к другу, тем более прочными в конечном итоге будут становиться наши отношения.

Косачев привел в пример проблемы, которые возникают во взаимоотношениях США и Канады, США и Мексики, где «вообще стену строят».

— Посмотрите, что происходит в ЕС, на последнюю дискуссию между Италией и Францией, когда дошло до отзыва посла. Они просто для нас заметнее, те искры, которые в наших отношениях возникают. Когда кто-то в Беларуси критикует российского посла, это для нас с вами тема номер один, но мы-то знаем, как критикуют французского посла в Италии, условно говоря, как критикуют сейчас, например, посла США в Германии, который попытался давать советы германскому бизнесу, как ему работать на российском направлении, там это абсолютно доминирующая новость, тема номер один.

Напомним, посол России Михаил Бабич и МИД Беларуси уже несколько раз обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. В последний раз МИД обвинил российского дипломата в том, что он разрушает отношения между двумя странами. Александр Лукашенко воздержался от комментариев по этой теме, заявив, что Россия сама разберется со своим послом.

 
Теги: Новости
 
 
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Периодические разногласия в отношениях между Россией и Беларусью - абсолютно естественный процесс, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным...
 
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