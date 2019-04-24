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ЕС считает, что в переговорах по соглашению об упрощении визового режима для Беларуси достигнут прогресс

25.04.2019 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз выражает свою приверженность скорейшему завершению переговоров по Приоритетам партнерства ЕС — Беларусь, а также считает, что в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии достигнут прогресс. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам заседания координационной группы «Беларусь — ЕС», прошедшего в Минске.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Делегацию ЕС в Минске возглавлял Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий (EEAS). Кроме того, в ее составе были представители Европейской комиссии, отвечающие за Европейскую политику соседства, таможню, налогообложение и статистику. С белорусской стороны на заседании присутствовали заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, представители отраслевых министерств и ведомств, эксперты и представители белорусских неправительственных организаций.

«Делегации обсудили состояние дел в отношении Приоритетов партнерства ЕС и Беларуси, которые, когда будут подписаны, ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и определят будущее сотрудничество на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по Приоритетам партнерства ЕС — Беларусь», — сообщает представительство ЕС в Минске.

На переговорах подняли и тему БелАЭС. Белорусская сторона представила обновленную информацию о подготовке Национального плана действий по выполнению рекомендаций партнерской проверки стресс-тестов, ЕС подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности на следующих этапах процесса.

Как и на предыдущих заседаниях Координационной группы, специальная сессия была посвящена правам человека и демократии. ЕС вновь подтвердил свое неприятие смертной казни при любых обстоятельствах и рекомендовал Беларуси ввести мораторий в качестве первого шага к ее отмене. Кроме того, у европейских партнеров продолжает вызывать обеспокоенность ситуация со свободой выражения и собраний в Беларуси.

На заседании обсудили и визовые переговоры, в которых, по мнению сторон, достигнут прогресс.

«ЕС и Беларусь приветствовали прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью и обсудили вопросы реализации своего Партнерства по мобильности», — сообщает представительство.

Следующее заседание Координационной группы пройдет до конца года в Брюсселе.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошло заседание координационной группы «Беларусь - ЕС», где обсудили БелАЭС, права человека, смертную казнь, упрощение визового режима.
 
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