Чехия, Польша и Германия остановили импорт российской нефти

Польша, Чехия и Германия остановили импорт нефти по нефтепреводу «Дружба». Российская сторона сегодня официально признала проблему и пообещала ее решить.

Как сообщает Reuters , импорт нефти по нефтепроводу «Дружба» приостановила Чехия и Германия. Не исключено, что приостановка про качки нефти приведет к тому, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии перейдут на имеющиеся у них запасы нефти. Также это может привести к искам со стороны европейских стран к российским поставщикам, которые эти иски «повесят» на «Транснефть».

Накануне поздно вечером о приостановке импорта российской нефти сообщила Польша: причиной остановки называется отказ нефтеперерабатывающих заводов, подключенных к нефтепроводу «Дружба», принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива), что может привести с серьезным промышленным авариям на НПЗ.

Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4-5 дней, сообщает «Гомельтранснефть Дружба».

Россия, между тем, сегодня завязла, что проблема с качеством нефти будет вскоре решена. Как сообщил журналистам Илья Джус, официальный представитель вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, сегодня в Москве пройдет встреча Козака с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти, сообщает агентство RNS .

Напомним, что накануне польская сторона зафиксировала поступление некачественной российской нефти. О снижении качества были также предупреждены немецкие НПЗ.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. При этом, пресс-секретарь Путина сообщил, что главы стран эту тему не обсуждали . Сегодня белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.

Для оценки ущерба , нанесенного Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти, привлечены независимые эксперты. По данным белорусской стороны, некачественное сырье из России попало в Евросоюз и Украину.

23 апреля в Москве уже прошли переговоры между российской и белорусской стороной, однако подробностей их не сообщалось. Известно лишь, что Минск предложил россиянам вариант быстрого вытеснения плохой нефти, но ответа на предложение так и не получил.

24 апреля на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк.