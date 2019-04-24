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Чехия, Польша и Германия остановили импорт российской нефти
25.04.2019 15:34 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Польша, Чехия и Германия остановили импорт нефти по нефтепреводу «Дружба». Российская сторона сегодня официально признала проблему и пообещала ее решить.
Как сообщает
Накануне поздно вечером о приостановке импорта российской нефти сообщила Польша: причиной остановки называется отказ нефтеперерабатывающих заводов, подключенных к нефтепроводу «Дружба», принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива), что может привести с серьезным промышленным авариям на НПЗ.
Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4-5 дней, сообщает «Гомельтранснефть Дружба».
Россия, между тем, сегодня завязла, что проблема с качеством нефти будет вскоре решена. Как сообщил журналистам Илья Джус, официальный представитель вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, сегодня в Москве пройдет встреча Козака с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти, сообщает агентство
Напомним, что накануне польская сторона
19 апреля концерн «Белнефтехим»
Для
23 апреля в Москве уже прошли переговоры между российской и белорусской стороной, однако подробностей их не сообщалось.
24 апреля на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк.
Российские эксперты оценивают объем испорченной нефти, попавшей в трубопровод «Дружба» в 100-300 тыс. тонн. Такие оценки приводятся в материале «
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Польша, Чехия и Германия остановили импорт нефти по нефтепреводу «Дружба». Российская сторона сегодня официально признала проблему и пообещала ее решить.
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