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«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован
25.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом номер 18 по улице Гикало наделал много шума этой весной. После публикации новости о
— Это не компетенция ЖКХ, это вопросы ЖРЭО. Из того, что известно нам: переустройство согласовано в 2003 году сразу для трех квартир — на первом, втором и третьем этаже. По неизвестным нам причинам воспользовался разрешением только один жилец — собственник квартиры на третьем этаже. К слову, на сегодня он там уже не проживает. Квартира давно перепродана, и сейчас в ней живут другие люди, —пояснила начальник производственного отдела ЖКХ Советского района Елена Стефанова.
Эти слова подтверждает и официальный ответ КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района г. Минска» по запросурайонной администрации. В документе сказано, что по решению исполкома Советского района в 1993 году квартиросъемщикам трех квартир жилого дома №18 по ул. Гикало (на первом, втором и третьем этажах) разрешено устройство эркеров за наличный расчет. Судя по фасаду здания, воспользовался разрешением только один из жильцов.
В 2003 году решением администрации Советского района Минска утвержден акт приемки самовольно выполненной перепланировки квартиры со «скворечником». Положительное заключение по переустройству тогда подписали все необходимые инстанции — районный отдел по чрезвычайным ситуациям, центр гигиены и эпидемиологии, институт УП «Белжилпроект». Перепланировка зарегистрирована в УП «Бюро регистрации и технической инвентаризации г. Минска», а акт приемки утвержден согласно действующим на момент переустройства и согласования ТНПА.
Занятно, но в техническом заключении УП «Белжилпроект» отмечено, что «выполненная перепланировка не привела к увеличению нагрузок на нижерасположенные конструкции зданий». Кроме того, сказано, что перепланировка не противоречит требованиям СНИП 2.08.01-89 «Жилые здания» и удовлетворяет требованиям строительных норм. В документе отмечается, что «на момент обследования нижней поверхности плиты перекрытия эркера механических повреждений, трещин и других дефектов, влияющих на ее несущую способность, не обнаружено. Сверхнормативных прогибов плиты не выявлено».
Отметим, что благодаря переустройству площадь «трешки» увеличилась примерно на 4 «квадрата»: с 62,3 до 66,6 квадратного метра. При этом жилая зона осталась прежней и составляет 46,4 кв.м. В данный момент в доме на Гикало, 18, продается три квартиры — две «двушки» и одна «трешка» (без «скворечника»).
В связи с полученными ответами чиновников новое недоумение: выходит, что так может каждый? Или то, что разрешалось в 2003, незаконно в 2019-м? За официальными комментариями по этим и другим вопросам редакция обратился в Администрацию и ЖРЭО Советского района. Ответы будут опубликованы на Realt.by.
Фото: Павел Садовский
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«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован
Дом номер 18 по улице Гикало наделал много шума этой весной. После публикации новости о необычном расширении квартиры на Realt.by, администрация начала внутреннее...
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