«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

В 2003 году решением администрации Советского района Минска утвержден акт приемки самовольно выполненной перепланировки квартиры со «скворечником». Положительное заключение по переустройству тогда подписали все необходимые инстанции — районный отдел по чрезвычайным ситуациям, центр гигиены и эпидемиологии, институт УП «Белжилпроект». Перепланировка зарегистрирована в УП «Бюро регистрации и технической инвентаризации г. Минска», а акт приемки утвержден согласно действующим на момент переустройства и согласования ТНПА.

Занятно, но в техническом заключении УП «Белжилпроект» отмечено, что «выполненная перепланировка не привела к увеличению нагрузок на нижерасположенные конструкции зданий». Кроме того, сказано, что перепланировка не противоречит требованиям СНИП 2.08.01-89 «Жилые здания» и удовлетворяет требованиям строительных норм. В документе отмечается, что «на момент обследования нижней поверхности плиты перекрытия эркера механических повреждений, трещин и других дефектов, влияющих на ее несущую способность, не обнаружено. Сверхнормативных прогибов плиты не выявлено».



