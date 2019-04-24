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«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

25.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дом номер 18 по улице Гикало наделал много шума этой весной. После публикации новости о необычном расширении квартиры на Realt.by, администрация начала внутреннее расследование. Оказалось — все законно. Самовольное переустройство согласовали в 2003 году, нарушений не выявили.

«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

— Это не компетенция ЖКХ, это вопросы ЖРЭО. Из того, что известно нам: переустройство согласовано в 2003 году сразу для трех квартир  на первом, втором и третьем этаже. По неизвестным нам причинам воспользовался разрешением только один жилец  собственник квартиры на третьем этаже. К слову, на сегодня он там уже не проживает. Квартира давно перепродана, и сейчас в ней живут другие люди, пояснила начальник производственного отдела ЖКХ Советского района Елена Стефанова.

«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

Эти слова подтверждает и официальный ответ КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района г. Минска» по запросурайонной администрации. В документе сказано, что по решению исполкома Советского района в 1993 году квартиросъемщикам трех квартир жилого дома №18 по ул. Гикало (на первом, втором и третьем этажах) разрешено устройство эркеров за наличный расчет. Судя по фасаду здания, воспользовался разрешением только один из жильцов.

«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован
«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

В 2003 году решением администрации Советского района Минска утвержден акт приемки самовольно выполненной перепланировки квартиры со «скворечником». Положительное заключение по переустройству тогда подписали все необходимые инстанции  районный отдел по чрезвычайным ситуациям, центр гигиены и эпидемиологии, институт УП «Белжилпроект». Перепланировка зарегистрирована в УП «Бюро регистрации и технической инвентаризации г. Минска», а акт приемки утвержден согласно действующим на момент переустройства и согласования ТНПА.

Занятно, но в техническом заключении УП «Белжилпроект» отмечено, что «выполненная перепланировка не привела к увеличению нагрузок на нижерасположенные конструкции зданий». Кроме того, сказано, что перепланировка не противоречит требованиям СНИП 2.08.01-89 «Жилые здания» и удовлетворяет требованиям строительных норм. В документе отмечается, что «на момент обследования нижней поверхности плиты перекрытия эркера механических повреждений, трещин и других дефектов, влияющих на ее несущую способность, не обнаружено. Сверхнормативных прогибов плиты не выявлено».

«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

Отметим, что благодаря переустройству площадь «трешки» увеличилась примерно на 4 «квадрата»: с 62,3 до 66,6 квадратного метра. При этом жилая зона осталась прежней и составляет 46,4 кв.м. В данный момент в доме на Гикало, 18, продается три квартиры  две «двушки» и одна «трешка» (без «скворечника»). Цена трехкомнатной квартиры  с чистовой отделкой  $85 тыс.

«Перепланировка не привела к увеличению нагрузок на конструкции здания». «Скворечник» на Гикало согласован

В связи с полученными ответами чиновников новое недоумение: выходит, что так может каждый? Или то, что разрешалось в 2003, незаконно в 2019-м? За официальными комментариями по этим и другим вопросам редакция обратился в Администрацию и ЖРЭО Советского района. Ответы будут опубликованы на Realt.by.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Дом номер 18 по улице Гикало наделал много шума этой весной. После публикации новости о необычном расширении квартиры на Realt.by, администрация начала внутреннее...
 
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