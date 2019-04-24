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Российский вице-премьер: Проблему с нефтью не нужно политизировать, она техническая
25.04.2019 17:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», носит технический характер и не должна политизироваться. Об этом заявил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.
«Это техническая проблема, ее не надо политизировать, периодически такое случается», —
Российский вице-премьер также сообщил, что точка входа загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» определена, там работают четыре нефтедобывающие компании.
«Когда будет выявлено, кто является автором этого „произведения“, то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — подчеркнул он.
Ранее, напомним, Козак сообщил, что качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник, 29 апреля.
26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» пройдут
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
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Российский вице-премьер также сообщил, что точка входа загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» определена, там работают четыре нефтедобывающие компании.
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