Российский вице-премьер: Проблему с нефтью не нужно политизировать, она техническая

Источник материала: Tut.by

Проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», носит технический характер и не должна политизироваться. Об этом заявил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.



Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото: пресс-служба Кремля

«Это техническая проблема, ее не надо политизировать, периодически такое случается», — цитирует Козака ТАСС.

Российский вице-премьер также сообщил, что точка входа загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» определена, там работают четыре нефтедобывающие компании.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого „произведения“, то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — подчеркнул он.

Ранее, напомним, Козак сообщил, что качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник, 29 апреля.

26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» пройдут экстренные переговоры руководителя российского ОАО «Транснефть», польского PERN S.A. и АО «Укртранснафта» на которых стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Накануне Польша сообщила , что на неопределенный срок прекратила прием российской нефти из-за ее низкого качества.