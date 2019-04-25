Лукашенко привез в подарок Си Цзиньпину белорусские продукты, тот пожелал ему успеха на выборах

Источник материала: Tut.by

Китай был и остается для Беларуси настоящим другом и всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



Фото: Reuters

«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», — подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ждал этой встречи, и пожелал Си Цзиньпину успешного проведения второго форума «Пояс и путь».





Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы «Пояс и путь» сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. «Индустриальный парк „Великий камень“ стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества», — сказал председатель КНР.

«Я знаю, в следующем году у вас президентские выборы. Уверен, белорусский народ сделает правильный выбор», — отметил Си Цзиньпин.

После встречи и подписания документов о развитии двустороннего сотрудничества главы государств обменялись подарками.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко искусно сделанную вазу из синего и белого фарфора.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, глава государства преподнес в дар своему коллеге несколько книжных изданий: белорусские пословицы и поговорки, которые переведены на китайский язык, а также 4 книги китайских поэтов, которые переведены на белорусский язык.





Очень личным подарком для Си Цзиньпина стала картина, на которой изображена небольшая деревенька, где на протяжении семи лет довелось жить будущему лидеру Китая, — «своего рода место силы, которое повлияло на становление его личности», передает телеканал «Беларусь 1» .





Кроме того, уже по традиции, Александр Лукашенко преподнес своему другу и коллеге корзину с белорусскими продуктами, хорошо известными Си Цзиньпину, — ими белорусский президент угощал китайского лидера в своей загородной резиденции.





Александр Лукашенко сегодня прибыл с трехдневным рабочим визитом в Китай. В Пекине, напомним, он примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».





В поездке белорусского президента сопровождает его младший сын Николай.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

На полях данного мероприятия Лукашенко также проводит ряд двусторонних встреч. В четверг белорусский президент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.