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Украина вслед за Польшей отказалась от транзита некачественной российской нефти
26.04.2019 00:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
АО «Укртранснафта» вечером 25 апреля приостановила транзит нефти по нефтепроводу «Мозырь-Броды». Об этом
Компания сообщает, что с 21.43 25 апреля вынуждено приостанавливает транзит нефти магистральным нефтепроводом «Мозырь-Броды» (магистральны нефтепровод «Дружба»).
Поясняется, что решение принято в связи с тем, что нефть «не соответствует качественным показателям». Кроме того, от приема нефти отказались и в Словакии, а в Венгрии нет свободных резервуаров под сырье.
«Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюдала выполнения своих обязанностей», — указывает АО «Укртранснафта».
Накануне, напомним, стало известно, что на неопределенный срок перекачку российской нефти из-за ее низкого качества
Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники
Проблема с качеством российской нефти возникла на прошлой неделе. Первым об этом
26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» пройдут
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«Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюдала выполнения своих обязанностей», - указывает АО «Укртранснафта».
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