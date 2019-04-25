Украина вслед за Польшей отказалась от транзита некачественной российской нефти

Источник материала: Tut.by

АО «Укртранснафта» вечером 25 апреля приостановила транзит нефти по нефтепроводу «Мозырь-Броды». Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Компания сообщает, что с 21.43 25 апреля вынуждено приостанавливает транзит нефти магистральным нефтепроводом «Мозырь-Броды» (магистральны нефтепровод «Дружба»).

Поясняется, что решение принято в связи с тем, что нефть «не соответствует качественным показателям». Кроме того, от приема нефти отказались и в Словакии, а в Венгрии нет свободных резервуаров под сырье.

«Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюдала выполнения своих обязанностей», — указывает АО «Укртранснафта».

Накануне, напомним, стало известно, что на неопределенный срок перекачку российской нефти из-за ее низкого качества прекратила Польша .

Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили , что приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals в российском порту Усть-Луга на Балтике — покупатели отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.

Проблема с качеством российской нефти возникла на прошлой неделе. Первым об этом заявил концерн «Белнефтехим».

26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» пройдут экстренные переговоры руководителя российского ОАО «Транснефть», польского PERN S.A. и АО «Укртранснафта» на которых стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.