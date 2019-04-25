Доля необслуживаемых активов банков растет. Валютных - особенно

Источник материала: Tut.by

Активы, подверженные кредитному риску, снизились с начала текущего года на 1,7%, при этом объем необслуживаемых активов увеличился с 2,8 до 3,3 млрд рублей, говорится в докладе начальника Управления финансовой стабильности Национального банка Игоря Могилевича.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На 1 апреля 2019 года. необслуживаемые активы банков на 98% состоят из задолженности юридических лиц.

«Основной причиной роста необслуживаемых активов банков является увеличение объема реструктуризированной задолженности кредитополучателей», — констиатировал представитель Нацбанка. Доля реструктуризированной задолженности в необслуживаемых активах на 1 апреля 2019 г. составила 76,5%.

Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля 2019 года составила 6%, увеличившись с начала года на 1 процентный пункт. «Наиболее значительное влияние на увеличение доли необслуживаемых активов банков оказывает отсутствие существенного улучшения финансового состояния кредитополучателей — юридических лиц», — констатировал Могилевич.

При этом он отметил, что в настоящее время «значение величины доли необслуживаемых активов находится в приемлемых диапазонах». При этом особое внимание Нацбанк обратил на то, что доля необслуживаемых активов юридических лиц в иностранной валюте превысила 10%. Этот показатель Нацбанк не нормирует, но в целом доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не должна превышать 10%.

Игорь Могилевич сообщил, что в 2019 году Нацбанк продолжит работу по урегулированию проблемных долгов и реализацию совместно с правительством проекта по созданию рынка проблемных активов. «Для усиления работы с кредитным риском в Национальном банке планируется выстроить аналитическую систему на базе микроданных. Такой уровень детализации позволит более точно определить источники и потенциал кредитного риска, а также меры его ограничения», — заявил представитель регулятора.