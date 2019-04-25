В плюс сработала конъюнктура и резервы на белорусского заемщика. На чем зарабатывает прибыль ЕАБР

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития по итогам 2019 года пока планирует получить прибыль на уровне 50 млн долларов, сообщил журналистам зампред правления банка Андрей Крайний.



Евразийский банк развития (ЕАБР). Фото: Reuters

«Сейчас довольно тяжело дать точные прогнозы. Многое будет зависеть от темпов подписания новых проектов, ситуации на фондовом и валютном рынке. Кроме того, у любого банка есть такой фактор неопределенности, как формирование провизий (резервов на проблемных заемщиков или считающихся такими в силу особенностей отчетности — ред.). В 2018 году ситуация была благоприятной: был восстановлены провизии по кредитам группе компаний „Алютех“ в Беларуси, что дополнительно дало Банку около 10 млн долларов дохода. Какой будет ситуация с этим на конец 2019 года предсказывать тяжело», — отметил Андрей Крайний.

Он подчеркнул, что, если убрать фактор провизий и прочие разовые факторы, то можно ожидать, что результат 2019 года у банка будет примерно на уровне 2018 года. Чистая прибыль Евразийского банка развития за 2018 год по МСФО составила 66,4 млн долларов против 41,7 млн за 2017-й.

«Что касается показателей проектной деятельности, то мы планируем, что объем подписания новых проектов в 2019 году составит примерно 1,1−1,2 млрд долларов, балансовый (кредитный) портфель банка вырастет с 2,2 до 2,8−2,9 млрд долларов, а текущий инвестиционный портфель (сумма кредитного портфеля и внебалансовых обязательств банка по финансированию проектов) увеличится с 3,4 до 3,8−3,9 млрд долларов.

В частности, среди новых проектов банка может появиться кредит «Беларуськалию» на пополнение оборотных средств на 100 млн долларов и кредит на создание пиково-резервных мощностей под БелАЭС на 100 млн евро.

Напомним, «Алютеху» ЕАБР открывал кредитную линию на 25 млн евро в 2014 году. В 2018 году 75% акций компании выкупила германская семейная компания Hörmann, 25% осталось у белорусской стороны. Среди причин продажи указывалась «нестабильность на стагнирующих рынках СНГ», не позволившая компании «динамично развиваться, как это происходило все предыдущие годы». Стало очевидным, что нужно бросать все силы на Запад, наращивать экспортные продажи, для этого был привлечен зарубежный партнер.