Транзит российской нефти в Европу полностью прекращен

Концерн «Белнефтехим» сообщил о полном прекращении транзита российской нефти в европейском направлении.

Словацкая компания Transpetrol, которая обеспечивает эксплуатацию национальных нефтепроводов, отказалась принимать российскую нефть. Сделано это было по требованию крупнейшего словацкого нефтеперерабатывающего предприятия Slovnaft: содержащийся в российской нефти хлор мог повредить оборудование предприятия.

В связи с отказом от приема нефти в пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия) и отсутствием свободных мощностей в пункте сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия), украинская «Укртранснафта» попросила остановить перекачку по нефтепроводу «Мозырь – Броды», сообщили накануне в «Белнефтехиме». Таким образом, Украина и Словакия также отказались от импорта российской нефти.

Исходя из сообщения украинской стороны, «Гомельтранснефть Дружба» сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь – Броды».

Российская сторона призвала не политизировать вопрос некачественной нефти и пообещала наказать виновных в сложившейся ситуации.

Как заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, компании, виновные в ухудшении качества нефти, и их менеджмент понесут ответственность, в том числе финансовую. Козак пояснил, что на точке входа, где произошло загрязнение нефти, работают четыре добывающие компании, идет расследование происшествия, так как ущерб нанесен и российским нефтеперерабатывающим заводам, передает ТАСС.

Накануне об остановке приема российской нефти заявили в Чехии, Польше и Германии.