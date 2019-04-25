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Транзит российской нефти в Европу полностью прекращен

26.04.2019 09:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» сообщил о полном прекращении транзита российской нефти в европейском направлении.

Словацкая компания Transpetrol, которая обеспечивает эксплуатацию национальных нефтепроводов, отказалась принимать российскую нефть. Сделано это было по требованию крупнейшего словацкого нефтеперерабатывающего предприятия Slovnaft: содержащийся в российской нефти хлор мог повредить оборудование предприятия.

В связи с отказом от приема нефти в пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия) и отсутствием свободных мощностей в пункте сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия), украинская «Укртранснафта» попросила остановить перекачку по нефтепроводу «Мозырь – Броды», сообщили накануне в «Белнефтехиме». Таким образом, Украина и Словакия также отказались от импорта российской нефти.

Исходя из сообщения украинской стороны, «Гомельтранснефть Дружба» сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь – Броды».

Российская сторона призвала не политизировать вопрос некачественной нефти и пообещала наказать виновных в сложившейся ситуации.

Как заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, компании, виновные в ухудшении качества нефти, и их менеджмент понесут ответственность, в том числе финансовую. Козак пояснил, что на точке входа, где произошло загрязнение нефти, работают четыре добывающие компании, идет расследование происшествия, так как ущерб нанесен и российским нефтеперерабатывающим заводам,  передает ТАСС.

Накануне об остановке приема российской нефти заявили в Чехии, Польше и Германии.

Напомним, что Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.

 
 
 
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Концерн «Белнефтехим» сообщил о полном прекращении транзита российской нефти в европейском направлении.
 
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