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Какую сумму налога в Столине платят физические лица, оказывая услуги

26.04.2019 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Какую сумму налога в Столине платят физические лица, оказывая услуги
Осуществление деятельности физическими лицами по оказанию услуг по разработке веб-сайтов и других компьютерных услуг, в области фотосъёмки, изготовления фотографий, видеосъёмки событий
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь, физические лица, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, могут осуществлять деятельность по разработке веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановления компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение на персональном компьютере, в области фотосъёмки, изготовления фотографий, видеосъёмки событий.
В соответствии с пунктом 31 статьи 342 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица до дня начала осуществления деятельности подают в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщиков с указанием видов деятельности, которые предполагают осуществлять, периода осуществления деятельности, месте осуществления деятельности и уплачивают единый налог. Физическое лицо до начала осуществления деятельности обязано уплатить единый налог. Ставка единого налога на данный вид деятельности на территории Столинского района составляет 30 рублей в месяц, в области фотосъёмки, изготовления фотографий составляет 42,79 рубля в месяц, в области видеосъёмки событий – 56,30 рубля.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Столин, ул. Терешковой, 46, каб. 23, 25, 34, или по телефонам: 2 89 28, 2 89 49, 2 89 54.
Управление налогообложения физических лиц инспекции
МНС Республики Беларусь по Столинскому району

 
 
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