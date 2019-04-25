«Белита»: хит по-белорусски

Источник материала: Навiны Палесся





…У каждого члена моей семьи есть свои любимые товары в магазине «Белита» в Столине. Даже у младшей четырёхлетней дочки, которая деловито подходит к витринам и берёт «свою» пенку с чередой, шампунь «Лапушка» и, конечно же, «яблочные чипсики»…

Действительно, с пустыми руками отсюда уйти тяжело: тут по низким ценам можно купить настоящие хиты, которые «гремят» по всему интернету и у нас, и в соседних России и Украине. Но это не единственный повод для написания статьи. Чуть больше месяца «Белита» в райцентре работает в новом формате – формате самообслуживания. Теперь сюда хочется приходить ещё чаще, ведь каждый флакон, тубу можно взять в руки, прочесть состав, в общем, «познакомиться поближе». Для меня (и я думаю, что для большинства покупателей) – это очень важный момент.

Кроме того, магазин, не меняя своей площади, стал гораздо уютнее, визуально просторнее и удобнее.

…Пару недель назад заметила на витрине магазина яблочные чипсы – обычные, с корицей и трёхлитровые тетропакеты с соком. Взяла на пробу, а теперь яблочные чипсы – полезные и ароматные, без единого консерванта – любимые чипсы детей. Как выяснилось из разговора с продавцом-консультантом Лилией Пашкевич, и чипсы, и сок – уже не новинки, в продаже больше года. Кстати, в отличие от косметики, продаются исключительно в магазинах сети «Белита».

У меня есть свои личные «хиты» косметики «Белита» – это бальзамы для волос, тоники для лица, жидкое безсульфатное мыло… Лучшие товары марки активно обсуждаются на форумах в интернете. Маска и бальзам из серии в жизнерадостных жёлтых упаковках под названием «Блеск и питание» бьют рекорды по положительным отзывам на сайте IRecommend.ru.

Известный украинский блогер и фитнес-тренер Анна Куркурина в своих роликах рассказывает о массажном антицеллюлитном креме в зелёной упаковке из серии «Баня», удивляясь его смехотворной цене и эффективности, которая должна быть оценена гораздо дороже – «в долларов сто».





А какие средства от «Белита» высоко оценили жители нашего района?

Лилия Пашкевич делится:

– Таких продуктов очень много! Среди декоративной косметики спросом пользуются тушь, карандаши для глаз и губ, ВВ и СС-кремы. Из уходовой косметики – серии «Lux care», «Mezocomplex»… Полюбились покупателям наши отшелушивающие носочки, антицеллюлитные кремы, крем для рук и крем для ног на основе льна, чёрное мыло бля бани… Очень хорошо покупают лосьон-спрей «Фреш-комфорт» от выпадения волос.

Несмотря на то, что продукт из мужской серии, его покупают для себя и женщины, говорят, очень эффективный!

– А вы сами чем из «Белиты» постоянно пользуетесь?

– Очень люблю тушь Luxury с аргановым маслом, постоянно пользуюсь шампунями, вернее, целыми сериями, для волос, меняю их. Очень нравятся!

Не забывают в «Белите» о самых последних тенденциях. Целые серии для подростков (очень хвалят белитовскую «болтушку» от прыщей) и линии для мужчин. А что касается прекрасного пола, то тут – огромное поле для новых желаний и покупок. Любите корейскую косметику на основе слизи улиток? В «Белите» есть похожая серия. Есть модные нынче «несмывашки» для волос, которые улучшают вид волос, делают их более ухоженными и красивыми. Есть на выбор средства для термозащиты и укладки волос, есть даже «Бразильское выпрямление» для тех, кто устал от своих кудряшек!

…И это лишь небольшая часть «косметического айсберга», где всегда есть и новинки, и хорошие старые знакомые, от которых не хочется отказываться, потому что они доказали, что действительно работают.

Лилия ГУЩА

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