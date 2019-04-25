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Лукашенко анонсировал свой визит в Сербию

26.04.2019 09:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы. Об этом он заявил 26 апреля в Пекине на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике (речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. — Прим.). Думаю, что в ближайшие 2−3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси в частности анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению. «Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси», — отметил он.

По его словам, в ходе предстоящего визита в Сербию будут подниматься инвестиционные вопросы, создание и развитие совместных предприятий. «У нас процесс идет. Мы развиваем совместное производство у вас на базе МАЗа и тракторного завода. У нас есть возможности по работе в сельхозмашиностроении, также по созданию совместных производств и многим другим направлениям», — уверен белорусский президент.

Александр Лукашенко также коснулся темы военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что в этом плане нет каких-то закрытых или запрещенных тем: «Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет».

В свою очередь Александр Вучич согласился, что между странами действительно хорошие политические отношения, но надо дополнительно поработать над увеличением объема товарооборота, чему в том числе способствует создание совместных предприятий. «Мы абсолютно открыты по этому поводу, ожидаем вас в Белграде», — сказал он.

«Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, — это очень важно для нас. Большое спасибо за все, что вы уже сделали», — добавил президент Сербии.

Он также подчеркнул, что в Сербии всегда рады сотрудничеству с дружественной Беларусью и готовы предпринимать в этом направлении практические шаги.

 
 
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«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и...
 
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