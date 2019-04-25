Как меняются цены на квартиры, пока вы крутите педали на минской велодорожке?

Источник материала: realt.by

Мы проанализировали все выставленные на продажу квартиры в Минске , которые находятся в радиусе 1 километра от велодорожки, а это без малого 45% всех объявлений на «вторичке». Вдоль каждого километрового отрезка мы нашли самую дорогую и самую дешевую квартиру, а также рассчитали средний уровень цен на самый распространенный тип квартир — «двушки».

Напоследок мы добавили структуру жилого фонда вдоль каждого километра велодорожки, чтобы вы понимали, когда построили большинство окрестных домов. Все полученные цифры на инфографике ниже.