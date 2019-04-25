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Как меняются цены на квартиры, пока вы крутите педали на минской велодорожке?

26.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы проанализировали все выставленные на продажу квартиры в Минске, которые находятся в радиусе 1 километра от велодорожки, а это без малого 45% всех объявлений на «вторичке». Вдоль каждого километрового отрезка мы нашли самую дорогую и самую дешевую квартиру, а также рассчитали средний уровень цен на самый распространенный тип квартир — «двушки».

Напоследок мы добавили структуру жилого фонда вдоль каждого километра велодорожки, чтобы вы понимали, когда построили большинство окрестных домов. Все полученные цифры на инфографике ниже. 

Вам может быть интересно: Какие районы в Минске выделяют на карте покупатели квартир 

 
Теги: Минск
 
 
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