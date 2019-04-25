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Как меняются цены на квартиры, пока вы крутите педали на минской велодорожке?
26.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы проанализировали все выставленные на
Напоследок мы добавили структуру жилого фонда вдоль каждого километра велодорожки, чтобы вы понимали, когда построили большинство окрестных домов. Все полученные цифры на инфографике ниже.
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