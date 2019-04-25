Приорбанк назвали банком года Беларуси 

В Беларуси выбрали лучший банк года. Им стал Приорбанк, взявший гран-при и победивший еще в трех номинациях на ежегодной белорусской премии в сфере финансов.

Вместе с гран-при Приорбанк назван лучшим среди крупных банков. Его также признали лидером кредитования в стране и выбрали победителем среди банков с иностранным капиталом. Приорбанк также получил награды за внедрение инноваций, вклад в науку и корпоративную социальную ответственность.

«Банк года» выбирали на основе анализа финансовых показателей и экспертной оценки. Схожие методики используются авторитетными изданиями за рубежом. Всего в этом году победителей определили в 15 номинациях. Обладателем гран-при стало финансовое учреждение, которое «максимально эффективно показало себя в различных направлениях банковского бизнеса».

«Прошлый год оказался активным для нас по многим направлениям, в том числе в сфере кредитования. При этом мы очень серьезно относимся к качеству портфеля, что обеспечивает стабильное развитие и высокие финансовые показатели. Все большую роль также играют инновации. В частности, мы предложили бизнесу совершать платежи круглосуточно, а частным клиентам – привязать к интернет-банку карточку любого другого банка. Нет сомнений, что развитие финансовой сферы напрямую связано с внедрением новых технологий», – подчеркнули в Приорбанке.

Ранее Приорбанк стал лауреатом международной премии Best Bank Awards. Эксперты американского журнала Global Finance включили его в число лучших банков мира. В этом списке он составил компанию Credit Bank из России, Lloyds Bank из Великобритании, Credit Mutuel из Франции и Credit Suisse из Швейцарии. До этого Приорбанк также получал награды финансовых журналов EMEA Finance, Euromoney и The Banker.