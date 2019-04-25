О льготах «чернобыльцам»

Источник материала: Навiны Палесся



На какую помощь сегодня могут рассчитывать люди, принимавшие 33 года назад участие в ликвидации последствий ужасной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и те, кому пришлось поменять место жительства? Об этом «НП» рассказали в отделе архитектуры и строительства Столинского райисполкома.

Наш район относится к тем районам, которые наиболее пострадали от этой катастрофы. Условно он разделён на две зоны – зону с правом отселения, куда входят пять населённых пунктов (Белоуша, Отвержичи, Устимле, Кошара и Ольманы), и зону с периодическим радиационным контролем, куда входят 42 населённых пункта.

Так, согласно статье 22 Закона Рес-публики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение, имеют право на выплату пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет в размере 150 процентов этого пособия, предусмотренного законодательством Республики Беларусь; отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов; преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения; прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях; расторжение трудового договора при переселении без соблюдения предусмотренных законодательством Республики Беларусь сроков предупреждения нанимателя; первоочередное трудоустройство на новом месте жительства при переселении с учетом профессии и квалификации переселяемого. При отсутствии возможности такого трудоустройства им обеспечиваются предоставление другой работы с учетом их желания и общественных потребностей или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с сохранением в установленном порядке заработной платы на период обучения. Несовершеннолетние дети имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь, и другие льготы.

Чуть меньше льгот предусмотрено статьёй 23 Закона для граждан, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем.

Документом, подтверждающим право на льготы, в том числе надбавки к пенсиям, установленные упомянутым законом, является удостоверение пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий, выданное или перерегистрированное в установленном порядке в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2009 года № 407 «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы».

Имеющим удостоверение о праве на льготы участникам ликвидации по статье 19 закона пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту. По статье 20 закона участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1989 годах пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту. Потерпевшим от катастрофы на ЧАЭС, имеющим удостоверение по статье 24 закона, пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту. Выплата надбавок, предусмотренных вышеуказанными статьями закона, производится по достижении лицом общеустановленного пенсионного возраста или после наступления инвалидности независимо от ее причины (кроме граждан, инвалидность которых наступила вследствие совершения ими виновных противоправных действий). Участникам ликвидации, имеющим удостоверение по статье 20 закона и принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах в зонах первоочередного (последующего) отселения, надбавка к пенсии данным законом не предусмотрена.

Александр

НИКИФОРЕНКО