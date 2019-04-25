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Во сколько российской стороне обойдется «плохая» нефть
26.04.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белнефтехим» в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов. Во сколько «плохая» нефть обойдется российской стороне, подсчитал
Сейчас проводится работа по откачке зараженной нефти, промывка трубопровода на различных участках усиленные проверки смеси и закачка качественной нефти. Очевидно, что эти процедуры требуют дополнительных, непредусмотренных средств со стороны «Транснефти». Предположительно, это сотни миллионов [российских] рублей, отмечает эксперт по фондовому рынке «БКС Брокер» Константин Карпов.
Но ремонтные работы — не самая большая потеря. «Среднемесячные поставки по „Дружбе“ варьируются в среднем в пределах 4,2 млн т в месяц. Это значит, что итоговый двухнедельный простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно $ 1 млрд выручки российской нефтянки. То есть в совокупности с затратами „Транснефти“ на очистку „Дружбы“ и компенсацией партнерам по контрактам, можно ожидать даже большей цифры», — заключает эксперт.
Второй аспект — компенсации за нарушение контракта по части качества предоставляемой нефти или срыва поставок.
Кроме того, зараженную нефть необходимо хоть как-то отфильтровать, что увеличит издержки европейских НПЗ. Убыток в итоге должен будет компенсировать виновник попадания загрязняющих веществ в систему. «При этом транспортировщик может нести ответственность в случае, если были нарушены регламентные процедуры приемки соответствующей некачественной нефти в систему именно по его вине. Хотя, конечно, чтобы понять, как и к кому могут подавать иски европейские потребители, необходимо видеть контракты и то, кто является в них стороной в российской юрисдикции», — отмечает эксперт «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. «Белнефтехим» оценил потери от приостановки импорта в 100 млн долларов.
26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Минске пройдут
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