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Переговоры Беларуси, РФ, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью начались в Минске

26.04.2019 12:22 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением некачественной российской нефти, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры проходят по инициативе концерна "Белнефтехим". Уже более недели белорусская сторона добивается скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

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Теги: Минск
 
 
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением...
 
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