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Переговоры Беларуси, РФ, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью начались в Минске
26.04.2019 12:22 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением некачественной российской нефти, передает корреспондент БЕЛТА.
Переговоры проходят по инициативе концерна "Белнефтехим". Уже более недели белорусская сторона добивается скорейшего разрешения сложившейся ситуации.
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Переговоры Беларуси, РФ, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью начались в Минске
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением...
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