Экс-глава МИД Литвы: Надпись на могиле Калиновского и других повстанцев должна быть лишь на литовском

Источник материала: Tut.by

Бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис выступил против белорусского и польского языков на могилах повстанцев 1863−1864 годов, которые будут в этом году похоронены на виленском кладбище Росы. Свое мнение он высказал на сайте delfi.lt .



Фото: DELFI / Домантас Пипас

Ажубалис пишет, что надписи на могилах повстанцев, среди которых и останки лидера восстания в Беларуси Кастуся Калиновского, должны быть лишь на литовском языке.

«Литва в Литве делает перезахоронение героев, и надписи над их могилами должны быть по-литовски, иначе это будут не государственные похороны, если государственному языку нужны „спутники“. Я бы понял, если бы было решено писать имена на польском языке, ведь на нем сами повстанцы писали свои имена, — считает экс-министр. — Но здесь соседи [белорусы] испугались и потребовали, чтобы хотя бы имя Кастуся Калиновского было написано умно. Но писать на трех языках — несерьезно. Один человек — три фамилии, как в музее, чтобы всем посетителям было понятно? Но, видите ли, это не информационная табличка музейного экспоната, а пантеон борцов за свободу Литвы (и все они понимали это в категориях того времени) от Московщины».

Экс-министр считает, что на трех языках можно написать информационную табличку у часовни рядом с могилами. Ажубалис добавляет: историческая политика Литвы необходима не только для того, чтобы общаться друг с другом и оставаться сознательными гражданами государства, но и для того, чтобы Литва могла достойно общаться со своими партнерами, «не подрывая, не жертвуя исторической правдой ради краткосрочных выгод и не теряя достоинства государства».

История обнаружения останков повстанцев

Напомним, в июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. 19 марта 2019 года профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас рассказал TUT.BY, что «по нашей грубой оценке, с точностью в 95 процентов мы можем подтвердить, что одни из этих останков принадлежат Константину Калиновскому».





В Литве также отметили, что останки перезахоронят, а надписи на могилах повстанцев будут на литовском и польском языке. 500 общественных и культурных деятелей Беларуси обратились к президенту Литвы Дале Грибаускайте с просьбой добавить на могилы повстанцев надписи и на белорусском языке.

В свою очередь МИД Беларуси встретился с послом Литвы в Минске и обсудил вопрос белорусского языка на могилах повстанцев.

— Мы вельмі зацікаўлены ў дасягненні гістарычнай справядлівасці адносна гэтай асобы [Кастуся Каліноўскага] і гатовы актыўна ўзаемадзейнічаць і з нашымі літоўскімі, і польскімі партнёрамі, і з беларускай супольнасцю, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.