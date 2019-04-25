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Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти - Рыбаков
26.04.2019 12:40 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Андрей Рыбаков. Фото из архива
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти. Об этом сегодня на переговорах белорусской, российской, украинской и польской сторон в Минске заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Поступление некачественного сырья привело к нештатной работе белорусских перерабатывающих заводов и как результат снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями нашей продукции. Потери несет государственный бюджет Беларуси и нефтетранспортные организации", - сказал он.
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Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти - Рыбаков
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти. Об этом сегодня на переговорах...
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