Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти - Рыбаков

Источник материала: БелТА

Андрей Рыбаков. Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти. Об этом сегодня на переговорах белорусской, российской, украинской и польской сторон в Минске заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поступление некачественного сырья привело к нештатной работе белорусских перерабатывающих заводов и как результат снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями нашей продукции. Потери несет государственный бюджет Беларуси и нефтетранспортные организации", - сказал он.

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