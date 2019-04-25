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Банки вводят ограничения на снятие наличных без комиссии. В чем причина

26.04.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Так, в Белинвестбанке со 2 мая максимальная сумма снятия наличных без сбора составит 500 рублей в сутки, а в месяц — 1500 рублей. При снятии наличных с карточки в кассах банка комиссию придется заплатить в любом случае, сообщается на сайте банка. Некоторые ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах также вводит Альфа-Банк.

Какие изменения вводит Белинвестбанк

Как сообщает TUT.by, в Белинвестбанке объясняют введение лимитов на снятие наличных без комиссии в своих банкоматах и банков-партнеров «развитием системы безналичных платежей, использованием современных платежных механизмов, увеличением их доли в платежном обороте страны».

С 2 мая без комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 500 рублей в сутки, а в месяц — 1500 рублей. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях, то суточные лимиты по снятию наличных без комиссии в банкоматах составит 200 USD/EUR или 15 000 RUB соответственно, а месячные — 600 USD/EUR, 45 000 RUB соответственно. В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

Банки вводят ограничения на снятие наличных без комиссии. В чем причина

Если нужно будет снять наличные по карточке через кассу банка, то нужно будет заплатить комиссию при снятии любой суммы. Она составит 0,5% от суммы (минимум 50 копеек, 1 доллар или евро, 30 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

До 2 мая ограничения на снятие наличных без комиссии как в банкоматах, так и в кассах банка отсутствуют.

Из других изменений: держатели карточек Белинвестбанка с 2 мая смогут бесплатно 3 раза на протяжении месяца просматривать баланс в устройствах самообслуживания — банкоматах и инфокиосках — любых банков. «Аналогичный подход будет применен и в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров», — уточняют в банке.

С четвертого просмотра баланса в месяц придется платить. Если смотреть баланс в устройствах Белинвестбанка, то нужно будет вносить 25 копеек, 0,15 доллара или евро или 10 российских рублей. Не придется платить комиссию только обладателям карточек Visa Infinite.

При просмотре баланса в устройствах других банков комиссия будет еще выше. К примеру, если это будут банкоматы не банков-партнеров, то комиссия составит 3,25 белорусских рубля, 1,6 доллара или евро или 100 российских рублей (за каждый просмотр баланса начиная с 4 раза в месяц).

Какие изменения вводит Альфа-Банк

Альфа-Банк с 1 мая вводит новые лимиты на снятие наличных в своих банкоматах по картам, которые выпущены в рамках наборов привилегий.

Клиентов банка, у которых выпущены стандартные карточки MasterCard Standard или Visa Classic к открытому карт-счету, то есть без привязки к набору привилегий, изменения не коснутся. Для этих карт установлены суточные лимиты по снятию наличных в 1600 рублей в сутки, но при желании их можно изменять в сторону повышения.

Не затронут изменения и зарплатных клиентов.

С 1 мая Альфа-Банк вводит новые лимиты на снятие наличных в своих банкоматах именно по картам, которые выпущены в рамках наборов привилегий, — 5000 рублей/2500 долларов/2500 евро в месяц. При этом лимиты в банкоматах других банков и банкоматах банков-партнеров составят от 100 до 600 рублей в зависимости от набора привилегий. До 1 мая действуют лимиты на снятие без комиссии от 100 до 1200 рублей в зависимости от набора привилегий в любых банкоматах. 

Если превысить эти суммы, то при использовании карт MasterCard Standard или Visa Classic нужно будет платить комиссию в 3% от суммы (но не меньше 3 рублей, 7 долларов или 7,5 евро).

Набор привилегий предусматривает бесплатный выпуск и обслуживание двух карт — MasterCard Standard или Visa Classic, бесплатную выдачу справок в посольство раз в год, банковские переводы по сниженной стоимости и т.д. Именно для этих карт вводят новые лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии.

Но даже тем клиентам банка, которые пользуются набором привилегий, можно обойти лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии. К этому набору привилегий можно бесплатно выпустить еще дополнительную карточку (она называется «Карта № 1»), на нее не будут действовать ограничения на снятие наличных в банкоматах без комиссии. 

 
 
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Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Так, в Белинвестбанке со 2 мая максимальная сумма снятия наличных без сбора составит...
 
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