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Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье

26.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно был опубликовандокладначальника Управления финансовой стабильности Национального банка Республики Беларусь И. Г. Могилевича «Обеспечение финансовой стабильности в I квартале 2019 года». Мы попросили независимого финансового аналитика разъяснить простым языком сложные экономические термины, чтобы выяснить, можно ли говорить, в частности, об ограничении кредитования жилья в будущем.

Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье

В докладе говорится о финансовой ста­бильности, устойчивости по отношению к основным рискам и снижении роста потребительского кредитования. Часть этого доклада посвящена кредитованию жилищного строительства, где также наметилась тенденция к снижению активности:

Для сдерживания системных рисков Националь­ным банком в 2018 г. установлены ограничения, связанные с потребительским кредитованием и кре­дитованием жилищного строительства. Во-­первых, это ограничение показателя обеспе­ченности кредита, характеризующего процентное соотношение суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения. Данный показатель должен рассчитываться при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости. Во-­вторых, это ограничение показателя долговой нагрузки, характеризующего процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредит­ного характера со среднемесячным доходом кредито­получателя. Он должен рассчитываться при предо­ставлении кредитов на потребительские нужды.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физи­ческих лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса.

Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье

— В начале 2018 года были приняты решения о введении ограничений, связанных с потребительским кредитованием, и уже во втором полугодии они вступили в силу,  пояснил финансовый аналитик Михаил Грачев.  Дело в том, что в конце 2017 года был всплеск кредитования, и не только на недвижимость. Если сравнить 2017 год с предыдущим, то рост составил примерно 50%, и Нацбанк предсказуемо встревожился по поводу таких показателей. Рост кредитования должен сопровождаться ростом доходов населения (причем здесь нужно учитывать не только уровень заработной платы, но и пенсии, пособия и т.п.). В свою очередь рост доходов сопровождается ростом производительности труда и ростом ВВП как общим показателем. Всего этого не произошло, и «закредитованность» обычных людей постепенно росла.

Это является потенциалом для создания ситуации кризиса неплатежей со всеми вытекающими последствиями. Пока этого не произошло, Нацбанк, чтобы предупредить неприятную ситуацию, ввел ограничения кредитования. Это были своего рода профилактические меры решения «симптомов болезни».

Для этого была введена предельно допустимая нагрузка на кредит. То есть весь доход заявителя сопоставляется с совокупной суммой кредитов (например, при желании взять кредит на квартиру будет учитываться и взятый в рассрочку смартфон). По запросу любой кредитной организации можно посмотреть все задолженности потенциального кредитополучателя, и, если они превышают допустимую норму, банк или лизинговая компания вправе отказать в предоставлении кредита.

Установлены пределы, в которых должны нахо­диться значения показателей: показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%, показатель обеспеченности кредита  90%.

 Показатель обеспеченности  это сумма ваших активов, которые в неблагоприятном случае банк может забрать в счет кредита. Например, вы покупаете квартиру за $40 тысяч (согласно рыночной или кадастровой стоимости объекта)  банк может выдать кредит лишь на сумму около $36 тысяч. Вот эти $4 тысячи являются своеобразным дисконтом, на который банк может рассчитывать в случае реализации вашего актива, если вы становитесь некредитоспособным.

Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физических лиц привело к тому, что дол­госрочные тренды в динамике потребительского кре­дитования демонстрируют нисходящую тенденцию. В годовом выражении темпы прироста потребитель­ского кредитования снизились в I квартале 2019 г. с 45,7% до 39,6%. Некоторое снижение также характерно для дина­мики кредитования жилищного строительства. Темпы роста в годовом выражении кредитов на финансирова­ние недвижимости снизились с 20% до 18,9%.

Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье
Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Может ли это привести к снижению доступности кредитов для обычных людей?

 Это не говорит о недоступности кредитов в будущем. Однако каждый заявитель должен трезво оценивать собственные силы,  рассудил Михаил Грачев.  В нашей культуре принято задавать вопрос: «А сколько мне заплатят?», и мало кто допускает мысль: «А сколько я могу заработать?». А хорошая кредитная история строится как раз на втором подходе.

В докладе также говорится, что в дальнейшем Национальный банк намерен в том числе:

·  изучать реакцию банков и оценивать эффективность применения новой системы мер;

·  анали­зировать методики и подходы, применяемые банка­ми при оценке кредитоспособности и расчете показа­теля долговой нагрузки;

·  продолжить совмест­ную с Правительством работу по обеспечению фи­нансовой стабильности и формировать условия для поддержания роста кредитования на равновес­ном уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков.

 
Теги: Минск
 
 
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Не так давно был опубликован доклад начальника Управления финансовой стабильности Национального банка Республики Беларусь И. Г. Могилевича «Обеспечение...
 
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