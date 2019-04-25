Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье

— В начале 2018 года были приняты решения о введении ограничений, связанных с потребительским кредитованием, и уже во втором полугодии они вступили в силу, — пояснил финансовый аналитик Михаил Грачев. — Дело в том, что в конце 2017 года был всплеск кредитования, и не только на недвижимость. Если сравнить 2017 год с предыдущим, то рост составил примерно 50%, и Нацбанк предсказуемо встревожился по поводу таких показателей. Рост кредитования должен сопровождаться ростом доходов населения (причем здесь нужно учитывать не только уровень заработной платы, но и пенсии, пособия и т.п.). В свою очередь рост доходов сопровождается ростом производительности труда и ростом ВВП как общим показателем. Всего этого не произошло, и «закредитованность» обычных людей постепенно росла.

Это является потенциалом для создания ситуации кризиса неплатежей со всеми вытекающими последствиями. Пока этого не произошло, Нацбанк, чтобы предупредить неприятную ситуацию, ввел ограничения кредитования. Это были своего рода профилактические меры решения «симптомов болезни».

Для этого была введена предельно допустимая нагрузка на кредит. То есть весь доход заявителя сопоставляется с совокупной суммой кредитов (например, при желании взять кредит на квартиру будет учитываться и взятый в рассрочку смартфон). По запросу любой кредитной организации можно посмотреть все задолженности потенциального кредитополучателя, и, если они превышают допустимую норму, банк или лизинговая компания вправе отказать в предоставлении кредита.