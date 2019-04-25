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Ограничения растут, количество заявок снижается. Объясняем, что будет дальше с кредитами на жилье
26.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно был опубликован
В докладе говорится о финансовой стабильности, устойчивости по отношению к основным рискам и снижении роста потребительского кредитования. Часть этого доклада посвящена кредитованию жилищного строительства, где также наметилась тенденция к снижению активности:
— В начале 2018 года были приняты решения о введении ограничений, связанных с потребительским кредитованием, и уже во втором полугодии они вступили в силу, — пояснил финансовый аналитик Михаил Грачев. — Дело в том, что в конце 2017 года был всплеск кредитования, и не только на недвижимость. Если сравнить 2017 год с предыдущим, то рост составил примерно 50%, и Нацбанк предсказуемо встревожился по поводу таких показателей. Рост кредитования должен сопровождаться ростом доходов населения (причем здесь нужно учитывать не только уровень заработной платы, но и пенсии, пособия и т.п.). В свою очередь рост доходов сопровождается ростом производительности труда и ростом ВВП как общим показателем. Всего этого не произошло, и «закредитованность» обычных людей постепенно росла.
Это является потенциалом для создания ситуации кризиса неплатежей со всеми вытекающими последствиями. Пока этого не произошло, Нацбанк, чтобы предупредить неприятную ситуацию, ввел ограничения кредитования. Это были своего рода профилактические меры решения «симптомов болезни».
Для этого была введена предельно допустимая нагрузка на кредит. То есть весь доход заявителя сопоставляется с совокупной суммой кредитов (например, при желании взять кредит на квартиру будет учитываться и взятый в рассрочку смартфон). По запросу любой кредитной организации можно посмотреть все задолженности потенциального кредитополучателя, и, если они превышают допустимую норму, банк или лизинговая компания вправе отказать в предоставлении кредита.
— Показатель обеспеченности — это сумма ваших активов, которые в неблагоприятном случае банк может забрать в счет кредита. Например, вы покупаете квартиру за $40 тысяч (согласно рыночной или кадастровой стоимости объекта) — банк может выдать кредит лишь на сумму около $36 тысяч. Вот эти $4 тысячи являются своеобразным дисконтом, на который банк может рассчитывать в случае реализации вашего актива, если вы становитесь некредитоспособным.
—Может ли это привести к снижению доступности кредитов для обычных людей?
— Это не говорит о недоступности кредитов в будущем. Однако каждый заявитель должен трезво оценивать собственные силы, — рассудил Михаил Грачев. — В нашей культуре принято задавать вопрос: «А сколько мне заплатят?», и мало кто допускает мысль: «А сколько я могу заработать?». А хорошая кредитная история строится как раз на втором подходе.
В докладе также говорится, что в дальнейшем Национальный банк намерен в том числе:
· изучать реакцию банков и оценивать эффективность применения новой системы мер;
· анализировать методики и подходы, применяемые банками при оценке кредитоспособности и расчете показателя долговой нагрузки;
· продолжить совместную с Правительством работу по обеспечению финансовой стабильности и формировать условия для поддержания роста кредитования на равновесном уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков.
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