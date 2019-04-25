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Кочанова избрана председателем наблюдательного совета "Нафтана"
26.04.2019 14:13 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана сегодня председателем наблюдательного совета ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.
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26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана сегодня председателем наблюдательного совета ОАО...
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