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Кочанова избрана председателем наблюдательного совета "Нафтана"

26.04.2019 14:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана сегодня председателем наблюдательного совета ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

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26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана сегодня председателем наблюдательного совета ОАО...
 
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