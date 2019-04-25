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РЖД готовы доставить сырье всем пользователям нефтепровода «Дружба»
26.04.2019 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские железные дороги готовы предоставить до 5 тысяч цистерн для перевозки нефти западным покупателям в связи с проблемой загрязнения нефти из России. Об этом сообщает
«Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», — сообщил представитель РЖД.
Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу «Дружба», возникла на прошлой неделе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в сырье и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки.
Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.
26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Минске пройдут
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«Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», - сообщил представитель РЖД.
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