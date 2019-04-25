РЖД готовы доставить сырье всем пользователям нефтепровода «Дружба»

Источник материала: Tut.by

Российские железные дороги готовы предоставить до 5 тысяч цистерн для перевозки нефти западным покупателям в связи с проблемой загрязнения нефти из России. Об этом сообщает Interfax.by .



Фото: "Транснефть Логистика"

«Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», — сообщил представитель РЖД.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу «Дружба», возникла на прошлой неделе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в сырье и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки.

Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.

26 апреля по инициативе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Минске пройдут экстренные переговоры руководителей российского ОАО «Транснефть», польского PERN S.A. и АО «Укртранснафта», на которых стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы. Во встрече также принимает участие замглавы «Российских железных дорог» Алексей Шило.