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Румас: основной показатель успешности в АПК - рост зарплаты

26.04.2019 14:50 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Румас: основной показатель успешности в АПК - рост зарплаты

26 апреля, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Подбор кадров, обеспечение достойной зарплаты и выстраивание технологии производства - таковы составляющие успеха и рентабельности сельхозпредприятия. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам посещения двух предприятий АПК в Докшицком районе - ОАО "Бегомльское" и ОАО "Торгуны", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ознакомились с предприятиями, которые были переданы инвесторам. Второй год они работают под управлением новых собственников, и мы видим результат. В ОАО "Торгуны, например, многие показатели увеличились от 40% до 60%. Основной показатель успешности - это рост заработной платы, как того требует Президент. В марте этого года по сравнению с мартом прошлого зарплата на этом предприятии выросла более чем на 40%", - отметил Сергей Румас.

Сейчас цифра все равно скромная - Br640. Однако, по информации инвестора, к концу 2020 - началу 2021 года средняя зарплата в ОАО "Торгуны" будет $500. "Видно, что инвестор заботится не только о том, чтобы это было высокорентабельное производство, но и чтобы люди, которые работают на земле, имели достойную зарплату. И обязательно при этом производительность труда будет расти опережающими темпами", - добавил Сергей Румас.

ОАО "Торгуны" (с 2018 года управляет хозяйством УП "Молочная правда", дочернее предприятие ОАО "Туровский молочный комбинат") - пример диктатуры технологии в АПК, как это называют власти, или просто грамотного, делового подхода, как понимают это сами инвесторы.

Директор УП "Молочная правда" Игорь Чернявский рассказал, что в хозяйстве оцифрованы все поля, на технике установлена система отслеживания ее работы онлайн. Обновление парка с приходом управляющей компании было глобальным. В целом план развития предприятия предусматривает увеличение дойного стада в 2 раза (до 5 тыс. голов), для этого сейчас реконструируется комплекс "Глинное" и стартует строительство МТК "Ветера". В 2020 году на очереди строительство нового молочно-товарного комплекса на 2,4 тыс. голов дойного стада.

"Год управления мы, можно сказать, тушили пожар. Это моя субъективная оценка. Хотя нельзя сказать, что взяли слабое хозяйство", - отметил Игорь Чернявский. Акцент делается на качественные показатели, для этого даже заключен договор с частной компанией, которая консультирует по грамотному кормлению скота, технологии заготовки кормов, в том числе дает оценку непосредственно работе на объектах, полях хозяйства.

В целом инвестор оценивает потенциал хозяйства как очень большой, есть хорошие кадры, которым за достойную работу готовы повышать зарплату.

"Инвесторы изначально начинают выстраивать технологию правильно. Сбой на любом этапе приведет к тому, что результат не будет достигнут. Мы видим, что в планах на 2020 год сделать ОАО в части производства растениеводческой продукции и молока высокорентабельным", - заключил Сергей Румас.

ОАО "Бегомльское" тоже входит в состав сырьевой зоны ОАО "Туровский молочный комбинат". С ноября 2017 года 100% акций принадлежит ОАО "Витебскдрев". Животноводческая база хозяйства включает два МТК общей численностью 1362 головы, в том числе 720 коров. Сейчас здесь реализуется еще большой проект модернизации МТК "Добрунь". Для его обслуживания понадобятся высококвалифицированные специалисты, которым необходимо жилье. Прозвучали два предложения: выделять в запланированном к возведению многоквартирном доме для нуждающихся 4 квартиры или строить домики.

"Начинать надо с кадров, без этого нельзя, - отметил премьер-министр. - Как раз строительство объектов не самый главный вопрос. К сожалению, в половине построенных новых комплексов мы не можем добиться среднего уровня производства молока по республике. Это почва для размышления всем, кто отвечает за сельскохозяйственную отрасль".

Согласен с этим и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев: важно не допустить, чтобы на современном оборудовании некому было работать.

Кроме того, в населенном пункте Марговица ОАО "Бегомльское" с 2017 года реализует проект развития агроэкотуризма на базе фермы. В этой природной зоне вблизи заповедника предполагается совмещать производство экологически чистой продукции с предоставлением услуг базы отдыха. Многое уже сделано: обустроены помещения для содержания кур, гусей, индоуток, овец, лошадей, возведена еще часть построек. Однако бизнес-план развития "Бегомльское" был доработан, сроки реализации и окупаемости сдвинулись. Появилась необходимость в пристройке коровника на 250 голов, склада на хранение зерна. "Документация, экспертиза - все есть. Надо только решение: делаем или нет. И быстро. Тогда мы готовы работу выполнять", - обозначил суть задержки председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук.

"Первый этап, то, что согласовано, надо уже делать. Строить коровник на 250 голов и склад для хранения зерна, озеро выкапывать, сенажные башни делать. Остальное - в плановом порядке дорабатывать", - обозначил порядок действий по объекту в Марговице премьер-министр.

Сергей Румас совершает рабочую поездку в Витебскую область 26-27 апреля. Он ознакомился с производственно-финансовым состоянием и перспективами развития ОАО "Бегомльское", молочно-товарного комплекса "Ветера" ОАО "Торгуны", ходом проведения весенних полевых работ, возложил цветы на мемориальном комплексе "Шуневка". Далее премьер-министр посетит ОАО "Полоцк-Стекловолокно", где рассмотрит текущее состояние и перспективы развития предприятия. Намечено и ознакомление с благоустройством Полоцка. На 27 апреля запланировано посещение ОАО "Нафтан", рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности, состояния рынков нефтепродуктов и выполнения инвестиционных проектов предприятия.-0-

 
 
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26 апреля, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Подбор кадров, обеспечение достойной зарплаты и выстраивание технологии производства - таковы составляющие успеха и...
 
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