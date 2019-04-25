|
Нацбанк может ужесточить условия выдачи потребкредитов
26.04.2019 16:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Национальном банке Беларуси не исключат ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов.
Как говорится в
Сообщается, что в начале года Национальным банком были про анализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. В целях применения едино образного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.
Кроме того, при оценке кредитоспособности физических лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса.
Выполнение этих рекомендаций позволит не до пустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значительные обязательства.
Напомним, в феврале НББ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном банке Беларуси не исключат ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)