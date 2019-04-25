Нацбанк может ужесточить условия выдачи потребкредитов

В Национальном банке Беларуси не исключат ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов.

Как говорится в докладе начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича, в Беларуси продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика.

Сообщается, что в начале года Национальным банком были про­ анализированы банковские методики расчета показа­теля долговой нагрузки. В целях применения едино­ образного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рас­срочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физи­ческих лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса.

Выполнение этих рекомендаций позволит не до­ пустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значитель­ные обязательства.