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Нацбанк может ужесточить условия выдачи потребкредитов

26.04.2019 16:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Национальном банке Беларуси не исключат ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов.

Как говорится в докладе начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича, в Беларуси продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика. 

Сообщается, что в начале года Национальным банком были про­ анализированы банковские методики расчета показа­теля долговой нагрузки. В целях применения едино­ образного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рас­срочки, а также кредитным линиям. 

Кроме того, при оценке кредитоспособности физи­ческих лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса. 

Выполнение этих рекомендаций позволит не до­ пустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значитель­ные обязательства. 

Напомним, в феврале НББ сообщал о росте долгов белорусов по кредитам: на начало февраля физлица взяли кредитов на 11 миллиардов 728,6 млн рублей, что на 132,2 млн рублей больше, чем месяцем раньше.
 
 
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В Национальном банке Беларуси не исключат ужесточения условий при выдаче гражданам потребительских кредитов.
 
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