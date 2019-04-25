Жители Минска продолжают борьбу с уплотнением. Помимо прочего, в ход пошли карикатуры

В квартале улиц Я. Коласа — Калинина — К.Чорного — Сурганова на месте дворовых территорий планируется строительство дополнительно 5 паркингов (часть из них открытые), жилого дома с подземным паркингом возле школы и досугового центра с открытым паркингом на 360 машиномест во дворе двух жилых домов. Также ПДП предусматривает строительство и детского сада, который появится на месте ремонтно-строительного управления. Здание, в котором раньше находился детский сад, идет под снос.

С момента презентации проекта местным жителям было отведено время на то, чтобы отправить свои замечания и предложения городу к проекту детального планирования квартала . Еще до этого была сформирована инициативная группа, члены которой активно борются за свои дворы.

По мнению местных жителей, «строительство паркингов ухудшит и без того сложную экологическую обстановку в квартале, заберет зеленые насаждения, которых и так не хватает. Появление новых домов усилит нагрузку на социальную инфраструктуру — поликлиника № 13 уже обслуживает населения больше, чем предусматривала ее проектная мощность (по предварительным данным, 50 тысяч человек при проектной мощности в 36 тысяч)».



