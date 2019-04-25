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Жители Минска продолжают борьбу с уплотнением. Помимо прочего, в ход пошли карикатуры
26.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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В квартале улиц Я. Коласа — Калинина — К.Чорного — Сурганова на месте дворовых территорий планируется строительство дополнительно 5 паркингов (часть из них открытые), жилого дома с подземным паркингом возле школы и досугового центра с открытым паркингом на 360 машиномест во дворе двух жилых домов. Также ПДП предусматривает строительство и детского сада, который появится на месте ремонтно-строительного управления. Здание, в котором раньше находился детский сад, идет под снос.
С момента презентации проекта местным жителям было отведено время на то, чтобы отправить свои замечания и предложения городу к
По мнению местных жителей, «строительство паркингов ухудшит и без того сложную экологическую обстановку в квартале, заберет зеленые насаждения, которых и так не хватает. Появление новых домов усилит нагрузку на социальную инфраструктуру — поликлиника № 13 уже обслуживает населения больше, чем предусматривала ее проектная мощность (по предварительным данным, 50 тысяч человек при проектной мощности в 36 тысяч)».
— Власти Минска планируют уплотнение дворов в рамках минских улиц Сурганова, Черного, Коласа, Калинина. В историческом довоенном Пушкинском поселке планируют построить 7 парковок, жилую высотку, развлекательный центр, детский сад. Под снос подпадает несколько зданий, в том числе указанный на плане жилой дом по Чернышевского 7а. Также неясна судьба ДОТа времен войны во дворе дома по ул. Чернышевского, 14, который также находится на территории, обозначенной под застройку, — комментируют местные жители.
Вчера представители инициативной группы написали листовку, а также стали рисовать карикатуры на всю ситуацию.
В листовке говорится, что «жители района недовольны работой госорганов: те, кто пришел на презентацию проекта, не смогли получить ответы практически ни на один вопрос. Жителям района отведено всего 25 дней на то, чтобы отправлять свои замечания и предложения к проекту детального планирования квартала письменно, в то время как у УП «Минскградо» было 5 лет на составление ПДП (проект готовился с 2014 г.). За 15 дней члены инициативной группы сделали не один десяток запросов, пытаясь реализовать право на получение информации. Полную информацию по ПДП не удалось получить до сих пор.
При этом паркинг и дом, обозначенные в новом ПДП как проектируемые, в реальности уже построены, при этом паркинг из подземного (в представленном ранее жителям квартала проекте) превратился в наземный.
Из инициативной группы, выдвинутой жителями уплотняемых кварталов во время презентации проекта 10 апреля, в Комиссию по общественному обсуждению была включена только Татьяна Кнатько, а вместо двух других активистов в списках значились некто Виктор Кудин и Александр Шпилевский — соседи сразу же узнали имена плотников местного ЖЭСа, прописанных в том же районе».
Как они сами уточняют, «жители района не собираются сдаваться и намерены держать круговую оборону квартала от уплотнения».
Напомним, общественное обсуждение проходит с 8 апреля по 2 мая 2019 года. Письменные замечания и предложения с пометкой «Общественное обсуждение» можно направлять по адресу пер. К. Чорного, 5, каб. 205, или на электронный адрес perv.arhit(собачка)minsk.gov.by.
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