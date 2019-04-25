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Продукты ТЕХНОНИКОЛЬ из каменной ваты для Леруа Мерлен

26.04.2019 13:34 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет линейку теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты, разработанную специально для магазинов сети Леруа Мерлен. Как отметила Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления Минеральная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ, новая продукция создана с учетом потребностей покупателей и обеспечит максимальную простоту и удобство выбора материала для утепляемой конструкции. Названия новых продуктов отражают области их применения. ТЕХНОНИКОЛЬ СТЕНА, ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА, ТЕХНОНИКОЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД, ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ ПОЛА и ТЕХНОНИКОЛЬ ПОД САЙДИНГ. По данным Леруа Мерлен, сегодня именно продукция, ориентированная на конкретную сферу применения, наиболее востребована у покупателей. Каждый продукт новой линейки предназначен для использования в определенной конструкции и имеет соответствующие физико-механические характеристики. Например, в материалах для внешних ограждающих конструкций увеличена плотность по сравнению с розничной линейкой ТЕХНОНИКОЛЬ, что позволит повысить их надежность и долговечность системы в целом.

При этом некоторые продукты сохранили свою многофункциональность. Так, ТЕХНОНИКОЛЬ СТЕНА помимо внешних стен и внутренних перегородок может использоваться в конструкциях полов по лагам, а ТЕХНОНИКОЛЬ САЙДИНГ — в каркасном домостроении и в качестве внешней защиты в слоистой кладке.

Новые материалы ТЕХНОНИКОЛЬ для Леруа Мерлен выпускаются в пачках по 6 и 8 плит размером 1200 на 600 миллиметров и толщиной 50 и 100 миллиметров. Размер многофункционального материала ТЕХНОНИКОЛЬ СТЕНА составляет 800 на 600 миллиметров, что обеспечивает удобство транспортировки даже в легковом автомобиле и минимум остатков при монтаже.

Дизайн упаковки для новой продукции продолжает стилистику розничной линейки продуктов для частного использования ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER, став при этом более полным и информативным. Мы надеемся, что предложение, максимально ориентированное на запросы потребителя, приведет к росту продаж.

Во-первых, классификация материалов по области применения значительно упрощает покупателю выбор. Во-вторых, человек теперь может купить утеплитель только с теми свойствами, которые ему необходимы, комментирует Елена Кузнецова.

На предприятиях каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ полностью завершена подготовка к выпуску нового ассортимента. Производственные линии настроены технологами для изготовления более сложного материала с новыми физико-механическими свойствами, проведена замена упаковочных пленок. Подготовительный этап был проведен в межсезонный период, и сегодня заводы полностью обеспечивают выпуск новой продукции.

www.tn.ru
 
 
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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет линейку теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты, разработанную специально для магазинов сети Леруа Мерлен. Как...
 
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