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Soudal и детский отдых на даче

26.04.2019 13:46 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Если после зимы вы выполнили первые работы по благоустройству на даче, то, скорее всего, уже задумываетесь о том, что нового можно построить на участке, чтобы сезон прошел как можно комфортнее и еще больше запомнился детям. К подобным проектам можно отнести, к примеру, создание детской площадки, домика для детских игр или жилища для животных. Как правило, при строительстве объектов для детей важно помнить о безопасности и по возможности избегать гвоздей, которые могут вызвать повреждения. А также стоит обращать внимание на качество соединения, чтобы избежать поломок конструкций. Идеальной альтернативой острым гвоздям станут монтажные клеи T-REX от SOUDAL с экстремально высокой начальной схватываемостью. К примеру, на T-REX Прозрачный стоит обратить внимание тогда, когда требуется склеить материалы различной текстуры и цвета, особенно в местах, где соединение будет видимым. Этот клей станет отличным помощником при создании детского домика. Дети очень любят подобные строения, так как это их собственная территория.

Можно создать как простой вариант, деревянный каркас, обтянутый тканью или шалаш, так и более долговечную конструкцию, к примеру, в том же стиле, что и дом на дачном участке. В любом случае при соединении различных элементов дома, чтобы сделать его красивым, потребуется соответствующий клеящий состав, который не оставляет следов, но при этом обладает отличной силой схватывания. T-REX Прозрачный станет отличным выбором и для строительства домиков для животных, к примеру, кроликов. Дети с радостью будут заботиться о домашних питомцах, играть с ними, наблюдать, как они растут и развиваются.

Клей T-REX Моментальная схватываемость на основе акриловой дисперсии усилен синтетическим волокном, что обеспечивает невероятную силу первоначального схватывания. Данное средство подойдет для создания стены для скалолазания, в качестве основы для которой можно, к примеру, использовать забор. T-REX Моментальная схватываемость с легкостью приклеит камни-зацепы, и вот у вас уже есть замечательный детский тренажер практически для всех групп мышц.

А клей T-REX Быстросохнущий создан на основе каучука. Если после строительства дома у вас остались материалы и в наличии есть спилы бревен или пни, то из них можно создать оригинальную песочницу. Такая песочница из элементов разной высоты станет не только интересным дизайнерским украшением, но и спортивным снарядом, ведь дети любят прыгать и карабкаться по ступенькам.

Каким бы ни был ваш проект для детей на даче, всегда стоит обращать внимание на выбор используемых средств, ведь от этого зависит эстетика, прочность и долговечность построенных объектов. Именно поэтому мы рекомендуем обратить внимание на серию усиленных волокном монтажных клеев T-REX от SOUDAL.

www.soudal.ru
 
 
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