Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ представила эффективные технологии ремонта кровель многоквартирных домов 20 апреля в Твери состоялась конференция Инновационные технологии при капитальном ремонте многоквартирных домов, собравшая представителей управляющих компаний и...

20 апреля в Твери состоялась конференция Инновационные технологии при капитальном ремонте многоквартирных домов, собравшая представителей управляющих компаний и ТСЖ, ведущих производителей строительных материалов. Организатором мероприятия выступил Центр организации капитального ремонта. Руководитель направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Максим Скуратовский на конкретных примерах рассказал участникам мероприятия о том, какие проблемы наиболее часто вызывают необходимость капитального ремонта кровли, с какими непростыми ситуациями приходится сталкиваться управляющим компаниям в ходе ремонта и какие существуют эффективные решения, позволяющие продлить срок службы кровли после ремонтных работ. ТЕХНОНИКОЛЬ, это производитель строительных материалов, но нам важно, чтобы объекты, построенные или отремонтированные с применением нашей продукции служили долго и надежно, поэтому мы уделяем большое внимание оказанию комплексного сервиса нашим клиентам, в том числе осуществляем консультации по конкретным проектам. Это позволяет нам в том числе получать обратную связь по продуктам и находить все новые, еще более эффективные решения, отметил Максим Скуратовский.Среди самых распространенных проблем, ведущих к необходимости ремонта кровель эксперт назвал протечки, потери тепла, появление конденсата, наледь. При ремонте домов часто по-прежнему используют технологии, которые применялись 20 лет назад, например, сыпучую теплоизоляцию, которая быстро впитывает влагу и выходит из строя. Современные материалы позволяют провести ремонт кровли, который позволит надолго забыть о проблемах с протечками или наледью, причем без значительного увеличения сметы. Однако важно грамотно выбирать материалы и технологии с учетом особенностей конкретного объекта и режима эксплуатации кровли, подчеркнул эксперт.Сегодня все чаще при капитальном ремонте выбираются полимерные мембраны, среди преимуществ которых можно выделить высокую пожаробезопасность, возможность всесезонного монтажа, безопасность при проведении работ, защиту от УФ и солнечной инсоляции, вандалостойкость решений, высокую скорость монтажа. По словам Максима Скуратовского, еще одним преимуществом является то, что полимерная мембрана предполагает бесстяжечную систему укладки. А это позволяет сократить затраты и избежать дополнительной нагрузки на плиты перекрытия.Эксперт призвал участников конференции обратить внимание на изменяющиеся требования по энергоэффективности и тепловой защите, что важно учитывать при проработке проекта капитального ремонта и выборе строительных материалов. Наш опыт консультаций на конкретных объектах показывает, что доутепление в ходе ремонта теплоизоляционными плитами PIR позволяет эффективно решить вопрос соответствия здания новым нормативам.При этом увеличение сметы составляет всего 15 процентов. Нужно отметить, что теплоизоляция PIR обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой пожаробезопасностью, а кроме того устойчивостью к динамическим нагрузкам, что позволяет продлить срок службы кровли в условиях ее постоянной эксплуатации, подчеркнул Максим Скуратовский.www.tn.ru