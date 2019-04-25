﻿ ТЕХНОНИКОЛЬ представила эффективные технологии ремонта кровель многоквартирных домов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТЕХНОНИКОЛЬ представила эффективные технологии ремонта кровель многоквартирных домов

26.04.2019 13:57 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

20 апреля в Твери состоялась конференция Инновационные технологии при капитальном ремонте многоквартирных домов, собравшая представителей управляющих компаний и ТСЖ, ведущих производителей строительных материалов. Организатором мероприятия выступил Центр организации капитального ремонта. Руководитель направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Максим Скуратовский на конкретных примерах рассказал участникам мероприятия о том, какие проблемы наиболее часто вызывают необходимость капитального ремонта кровли, с какими непростыми ситуациями приходится сталкиваться управляющим компаниям в ходе ремонта и какие существуют эффективные решения, позволяющие продлить срок службы кровли после ремонтных работ. ТЕХНОНИКОЛЬ, это производитель строительных материалов, но нам важно, чтобы объекты, построенные или отремонтированные с применением нашей продукции служили долго и надежно, поэтому мы уделяем большое внимание оказанию комплексного сервиса нашим клиентам, в том числе осуществляем консультации по конкретным проектам. Это позволяет нам в том числе получать обратную связь по продуктам и находить все новые, еще более эффективные решения, отметил Максим Скуратовский.

Среди самых распространенных проблем, ведущих к необходимости ремонта кровель эксперт назвал протечки, потери тепла, появление конденсата, наледь. При ремонте домов часто по-прежнему используют технологии, которые применялись 20 лет назад, например, сыпучую теплоизоляцию, которая быстро впитывает влагу и выходит из строя. Современные материалы позволяют провести ремонт кровли, который позволит надолго забыть о проблемах с протечками или наледью, причем без значительного увеличения сметы. Однако важно грамотно выбирать материалы и технологии с учетом особенностей конкретного объекта и режима эксплуатации кровли, подчеркнул эксперт.

Сегодня все чаще при капитальном ремонте выбираются полимерные мембраны, среди преимуществ которых можно выделить высокую пожаробезопасность, возможность всесезонного монтажа, безопасность при проведении работ, защиту от УФ и солнечной инсоляции, вандалостойкость решений, высокую скорость монтажа. По словам Максима Скуратовского, еще одним преимуществом является то, что полимерная мембрана предполагает бесстяжечную систему укладки. А это позволяет сократить затраты и избежать дополнительной нагрузки на плиты перекрытия.

Эксперт призвал участников конференции обратить внимание на изменяющиеся требования по энергоэффективности и тепловой защите, что важно учитывать при проработке проекта капитального ремонта и выборе строительных материалов. Наш опыт консультаций на конкретных объектах показывает, что доутепление в ходе ремонта теплоизоляционными плитами PIR позволяет эффективно решить вопрос соответствия здания новым нормативам.

При этом увеличение сметы составляет всего 15 процентов. Нужно отметить, что теплоизоляция PIR обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой пожаробезопасностью, а кроме того устойчивостью к динамическим нагрузкам, что позволяет продлить срок службы кровли в условиях ее постоянной эксплуатации, подчеркнул Максим Скуратовский.

www.tn.ru
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 апреля в Твери состоялась конференция Инновационные технологии при капитальном ремонте многоквартирных домов, собравшая представителей управляющих компаний и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Soudal и детский отдых на даче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика