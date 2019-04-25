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Великое путешествие котлов, или как доставить семитонные агрегаты туда, где нет дорог

26.04.2019 14:19 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Село Яр-Сале, центр Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, расположено за полярным кругом. Сюда не ведет ни одна дорога, а добраться можно только по воздуху, реке или зимнику. Болотистая земля промерзает на метр в глубину, покрывается снегом, и по ней накатывается трасса. Сюда, преодолев тысячи километров по земле и воде, привезли два новых котла Viessmann, чтобы заменить устаревшую технику в котельной номер 3 на новые современные агрегаты и обеспечить жителей теплом в отопительный сезон с конца августа 2018 по начало июля 2019 года. В переводе с ненецкого название Яр-Сале означает песчаный мыс. Село, основанное в 1927 году, уникально. Здесь живут тундровики-оленеводы, здесь заготавливают оленину, в том числе и на экспорт. Население Яр-Сале постоянно растет. Здесь холодно, а большую часть года очень холодно. В период с ноября по февраль температура воздуха опускается до минус сорока градусов, а отопительный сезон начинается уже в начале сентября и длится 10 месяцев. Поэтому вопросы обеспечения теплом стоят остро.

Агрегаты котельной номер 3 в Яр-Сале точно не пережили бы предстоящую зиму 2018–2019 годов. Произведенные в начале 2000-х, они давно перестали справляться со своими обязанностями на 100 прцентов. До начала нового отопительного сезона их обязательно нужно было заменить.

Для котельной номер 3 села Яр-Сале было выбрано оборудование серии Vitomax 100 типа М148. Это водогрейные котлы низкого давления с оптимально подобранной топкой, предохранительными и регулирующими устройствами. Они производятся в России, на заводе в Липецке, поясняет региональный представитель Viessmann Игорь Дорощук.

Vitomax 100, это современные котлы с автоматикой, работающие как на газе, так и на жидком топливе с КПД до 91,5 проценета. Их отличительной чертой является большое водонаполнение, почти пять кубометров, для эффективной естественной циркуляции и гарантированного отвода тепла.

В числе опций комплект повышения температуры обратной магистрали, теплообменник, запорная заслонка и шумоглушитель уходящих газов. Немаловажным критерием является экологичность данной серии. При оптимальных показателях теплонапряженности топки и правильно подобранной горелке топливо сжигается с низким выделением окислов азота, а это очень важно в такой хрупкой экосистеме, как тундра.

С завода-изготовителя в Липецке котлы Viessmann Vitomax 100 забрали 24 июля. Огромные, мощные, весом 7,3 тонны и длиной пять метров каждый, они практически целиком заняли еврофуру. Чтобы проще было представить размер агрегатов, примерно как автомобиль Соболь, только по весу в три с половиной раза больше.

На заводе в Липецке котлы загрузили в фуру с помощью кран-балки и отправили в Тюмень, в речной порт, рассказывает Артем Черных, "Центр-Тепло, руководивший операцией по доставке агрегатов на Крайний Север. – За три дня они преодолели 2100 километров, дальше путь был только по воде.

Громадный портовый кран в Тюмени максимально аккуратно и бережно выгрузил два котла Viessmann сначала на специальную площадку, а потом переместил на баржу. Филигранная работа. Не ударить, не уронить, не испортить неосторожным движением тонкую автоматику Vitotronic, которая отвечает за управление всеми регулирующими и защитными устройствами оборудования. Процесс разгрузки-погрузки занял несколько часов. Теперь предстояло плыть 1800 километров по реке на Север.

Баржа с котлами шла до причала Яр-Сале две недели, вспоминает Артем Черных. Мы всей компанией следили за процессом транспортировки с самого начала, переживали, ждали отчетов с этапов. Когда я прилетел в село и увидел, что баржа уже стоит на причале, это было невероятное чувство. Мы это сделали, все доплыло, ничего не утонуло, доставили в целости, сохранности и вовремя.

И снова перегрузка, с баржи на машину. К причалу подогнали 25-тонный кран, и два котла Viessmann вновь оказались в фуре, которая должна была доставить их в котельную номер 3. Следом шёл грузовик с комплектующими. Дорог в привычном понимании этого слова в селе нет. Асфальт на болотистой почве не держится. Есть два направления, выложенных бетонными плитами. Здесь и случился небольшой форс-мажор. На участке, где отсутствовали плиты, грузовик с комплектующими слетел с дороги в кювет, не удержавшись на насыпи.

Все обошлось, машину быстро вытащили, и она без приключений добралась до котельной. Ни один винтик из набора не пострадал. Проезд транспорта с котлами получился торжественным. Оборудование прибыло в Яр-Сале, когда на центральной площади отмечали День строителя, поэтому новые агрегаты Viessmann для котельной номер 3 встретило все село.

Когда мы приехали, там было всего плюс семь, рассказывает Артем Черных. Поэтому буквально на следующий день сотрудники котельной начали монтажные работы по установке оборудования. И 28 августа 2018 года село Яр-Сале, как и все населенные пункты округа, отчиталось о полной готовности к отопительному сезону.

Почти 4 тысячи километров по земле и воде. Шесть перегрузок. Две с половиной недели в пути, с 24 июля по 12 августа. Это был настоящий вызов. Первый опыт такой далекой поставки, после которого стало понятно, что в любую точку на карте, до которой можно доехать по дороге, зимнику или доплыть по воде, специалисты могут доставить надежное оборудование Viessmann.

www.viessmann.com
 
 
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Село Яр-Сале, центр Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, расположено за полярным кругом. Сюда не ведет ни одна дорога, а добраться можно только по...
 
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