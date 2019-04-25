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«Транснефть»: загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным, возбуждено уголовное дело
26.04.2019 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.
«Хлорорганика была вброшена в трубопровод „Дружба“ через частный „Самаратранснефтьтерминал“, обслуживающий несколько малых производителей», — сообщает «Транснефть».
Следственные действия по определению причастности к загрязнению «Дружбы» идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций .
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«Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.
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