«Транснефть»: загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

«Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.

«Хлорорганика была вброшена в трубопровод „Дружба“ через частный „Самаратранснефтьтерминал“, обслуживающий несколько малых производителей», — сообщает «Транснефть».

Следственные действия по определению причастности к загрязнению «Дружбы» идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций .