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На «Чернобыльский шлях» в Минске пришло около трех десятков активистов

26.04.2019 18:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно три десятка активистов собрались 26 октября на площадке у Академии наук, несмотря на то что организаторы ранее отозвали заявку на проведение традиционного «Чернобыльского шляха». За происходящим наблюдало большое количество милиции в форме и штатском.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди пришедших — оппозиционный политик Вячеслав Сивчик, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, и. о председателя ОГП Николай Козлов.

Как пояснил Кучук, они пришли, чтобы выразить протест не только строительству белорусской АЭС, но и действиям властей, которые финансовыми поборами ограничивают права людей на мирный протест.



Николай Козлов считает, что требованием оплачивать услуги милиции на «Чернобыльском шляхе» государство занимается «удушением общества».
— Страна так много людей потеряла в Чернобыльской трагедии, а теперь строит ещё одну АЭС. Это позор, — сказал Николай Козлов.

Милиция просит пришедших разойтись и напоминает, что организаторы отозвали заявку на проведение акции.

В 18.15 активисты двинулись по улице Сурганова к каплице «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов.




Активистов сопровождают машины ГАИ, силовики в форме и штатском. Люди идут молча, лозунги никто не выкрикивает. 

По ходу движения к колонне присоединяются новые участники.

Почему заявители отказались от «Чернобыльского шляха-2019»

Организаторы «Чернобыльского шляха» в этом году отозвали свою заявку за день до шествия из-за того, что в ГУВД отказались освобождать их от оплаты услуг по охране мероприятия. В милиции лишь предложили снизить изначально выставленную стоимость с 7,5 до 5,7 тыс. рублей.

Политики заявили, что такие требования делают незаконным и невозможным любой протест. Кроме того, в заявлении оргкомитета говорилось, что Чернобыльский шлях — траурная акция, дань памяти жертв катастрофы, а государство не должно продавать своим гражданами память о ней.

Напомним, в январе 2019 года правительство приняло расценки на оплату услуг милиции на массовых мероприятиях. Правозащитники и оппозиция раскритиковали эти нововведения. По их мнению, это ограничивает право на свободу собраний, потому что люди и так платят за услуги милиции своими налогами, и потому что теперь право провести массовое мероприятие зависит от доходов заявителей.

Первая акция «Чернобыльский шлях» прошла в Беларуси в 1989 году. Затем после перерыва на семь лет, акция возобновилась в 1996-м и с тех про проходила каждый год.

 
 
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Организаторы «Чернобыльского шляха» в этом году отозвали свою заявку за день до шествия из-за того, что в ГУВД отказались освобождать их от оплаты услуг по охране...
 
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