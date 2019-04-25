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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании", - сказал Андрей Рыбаков.

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