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Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля
26.04.2019 20:27 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании", - сказал Андрей Рыбаков.
/Будет дополнено./-0-
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля, сообщил сегодня журналистам...
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