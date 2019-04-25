Источник материала: БелТА

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ожидает восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме в мае. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам переговоров по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку, в том числе на экспорт", - сказал Андрей Рыбаков.

По его словам, уже обозначены сроки, когда восстановится подача в Беларусь качественной нефти: в конце апреля она придет на белорусско-российскую границу, затем на Мозырский НПЗ. "Технологический процесс не мгновенный", - уточнил председатель "Белнефтехима".

/Будет дополнено/.-0-