Вице-премьер России назвал сроки восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба»

Источник материала: Tut.by

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам переговоров в Минске заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель. ​Об этом сообщает корреспондент РБК.



Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото: пресс-служба Кремля

«Это позволит, как ранее предполагалось, ‪до 29 апреля‬ подать соответствующую стандартам нефть до границы с Беларусью, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — сказал Козак.

В свою очередь заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая.

«До конца апреля, при выполнении тех мероприятий, которые мы наметили, чистая нефть будет на границе Российской Федерации [с Беларусью]. А далее до Мозыря нефть будет идти от границы два-три дня», — уточнил замглавы Минэнерго РФ.

В «Белнефтехиме» надеются, что это позволит уже в следующем месяце восстановить производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме.

Как уточнил глава концерна Андрей Рыбаков, переговоры на тему проблем с поставками нефти из России по нефтепроводу «Дружба» продолжатся 29 и 30 апреля с участием российских компаний.

О снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба», на прошлой неделе сообщил «Белнефтехим». Из-за этого Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из-за проблемных поставок. Минск оценил потери от этого в $ 100 млн. Позднее несколько европейских стран приостановили закупки российской нефти по этому нефтепроводу.

В компании «Транснефть» пришли к выводу , что хлорорганика, загрязнившая нефть, попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал». Официальный представитель компании Игорь Демин заявил, что, по предварительным данным, загрязнение было умышленным.

В переговорах, которые прошли сегодня в Минске, принимали участие представители России, Беларусии, Польши и Украины. По их итогам были выработаны решения по реализации технологических мероприятий для устранения последствий инцидента на нефтепроводе «Дружба».