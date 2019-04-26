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УКС Ленинского района предложил квартиры очередникам в доме на Маяковского. Цена кв.м – 1290 рублей

27.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

10-этажный односекционный жилой дом № 1 по генплану серии 464-У1 рассчитан на 39 квартир.

Кроме жилого дома проектом предусмотрены строительство повысительной насосной станции, крытой велопарковки на 21 место, прокладка инженерных сетей.

Квартиры будут сдаваться с внутренней отделкой, которая включает оклейку обоями стен, покраску потолков, покрытие пола линолеумом. В жилых помещениях оборудуют электрические плиты.

Строительство дома начато 14 марта 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 29 октября текущего года.

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается 39 квартир, из них:

–19 двухкомнатных общей площадью 67,4-69,2 квадратного метра;

– 20 трехкомнатных общей площадью 82,3-84,2 квадратного метра.

Стоимость квадратного метра квартир для нормативной площади составляет 1290 рублей, превышающей нормативную – 1474 рубля.

Первоначальный взнос составляет 20% от полной стоимости квартиры.

Заявления для заключения договоров долевого строительства по направлениям администраций районов города будут приниматься со 2 мая 2019 года.

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КУДП «УКС Ленинского района» предложил партию квартир для очередников в своем многоэтажном доме в квартале ул. Маяковского – ул. Бородинская – ул. Козыревская....
 
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