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В «Транснефть» рассказали, почему в Беларусь пришла грязная нефть
27.04.2019 11:50 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба» и когда чистая нефть начнет поступать в нашу страну.
Накануне в Минске прошло большое заседание по вопросу поступления в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлором нефти. Как рассказал после встречи советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, взброс хлора был спланированным, возбуждено уголовное дело.
«Хлорорганика была вброшена в трубопровод „Дружба“ через частный „СамараТрансНефть-терминал“, обслуживающий несколько малых производителей», — цитирует Демина
По его словам, следственные действия по определению причастных к загрязнению «Дружбы» идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций.
Между тем, в самарской организации уже ответили на обвинения «Транснефти». Компания «СамараТрансНефть-терминал» заявила, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году, и обвинения в адрес компании являются некорректными.
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал, что очищенная от примесей российская нефть придет на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре в начале мая.
Напомним, что накануне в Минске прошли переговоры с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши по вопросам качества российской нефти и возобновления ее поставок. Стороны приняли решение провести еще одни переговоры на будущей неделе и выработать дорожную карту по устранению последствий превышения органических хлоридов в российской нефти. На вчерашнем заседании обсуждались лишь технические вопросы, тему компенсации потерь стороны не поднимали. Техническое решение проблемы стороны нашли, однако подробностей переговоров в данном направлении не сообщается.
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Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба» и когда чистая нефть начнет поступать в нашу...
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