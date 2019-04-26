В «Транснефть» рассказали, почему в Беларусь пришла грязная нефть

Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба» и когда чистая нефть начнет поступать в нашу страну.

Накануне в Минске прошло большое заседание по вопросу поступления в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлором нефти. Как рассказал после встречи советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, взброс хлора был спланированным, возбуждено уголовное дело.

«Хлорорганика была вброшена в трубопровод „Дружба“ через частный „СамараТрансНефть-терминал“, обслуживающий несколько малых производителей», — цитирует Демина ТАСС .

По его словам, следственные действия по определению причастных к загрязнению «Дружбы» идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций.

Между тем, в самарской организации уже ответили на обвинения «Транснефти». Компания «СамараТрансНефть-терминал» заявила, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году, и обвинения в адрес компании являются некорректными.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал, что очищенная от примесей российская нефть придет на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре в начале мая.

Напомним, что накануне в Минске прошли переговоры с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши по вопросам качества российской нефти и возобновления ее поставок. Стороны приняли решение провести еще одни переговоры на будущей неделе и выработать дорожную карту по устранению последствий превышения органических хлоридов в российской нефти. На вчерашнем заседании обсуждались лишь технические вопросы, тему компенсации потерь стороны не поднимали. Техническое решение проблемы стороны нашли, однако подробностей переговоров в данном направлении не сообщается.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.