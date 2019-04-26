Лукашенко и Путин обсуждали ситуацию с поставкой «плохой» нефти из России

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти, передает РИА «Новости».
Журналисты задали президенту России вопрос, обсуждалась ли ситуация вокруг трубопровода «Дружба» с президентом Беларуси.
«Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу», — сказал он.
Проблемы с российской нефтью
19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.
23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.
24 апреля на «Нафтане» сообщили, что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.
Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals в российском порту Усть-Луга на Балтике — покупатели отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.
26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным. По данным «Транснефти», хлорорганика была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «Самаратранснефтьтерминал», обслуживающий несколько малых производителей". Самарская компания ответила, что узел слива, через который в нефтепровод произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году. Возбуждено уголовное дело.