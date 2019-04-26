Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Источник материала: Tut.by

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба кабмина.



Фото: belchemoil.by

«Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО „Транснефть“ в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы», — говорится в предписании премьера в адрес Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора.

«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — отмечается в поручении. «Срок [исполнения поручения] — 7 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

Медведев также поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.

Этим же ведомствам и в тот же срок премьер поручил представить «предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза „О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию“.

Напомним, сегодня стало известно, что президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил , что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы.

Проблемы с российской нефтью

19 апреля концерн „Белнефтехим“ заявил о „резком ухудшении“ качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу „Дружба“. В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что „ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели“.

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в „Белнефтехиме“ заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на „Нафтане“ сообщили , что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.



Инфографика: Антон Девятов

25 апреля о приостановке прокачки российской нефти сообщила Польша , 26 апреля — Украина .

Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили , что приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals в российском порту Усть-Луга на Балтике — покупатели отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.

26 апреля в „Транснефти“ заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе „Дружба“ было умышленным . По данным „Транснефти“, хлорорганика была вброшена в трубопровод „Дружба“ через частный „Самаратранснефтьтерминал“, обслуживающий несколько малых производителей». Самарская компания ответила , что узел слива, через который в нефтепровод произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году. Возбуждено уголовное дело.