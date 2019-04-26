|
Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»
27.04.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба кабмина.
«Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО „Транснефть“ в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы», — говорится в предписании премьера в адрес Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора.
«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — отмечается в поручении. «Срок [исполнения поручения] — 7 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.
Медведев также поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.
Этим же ведомствам и в тот же срок премьер поручил представить «предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза „О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию“.
Напомним, сегодня стало известно, что президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин
Проблемы с российской нефтью
19 апреля концерн „Белнефтехим“
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
24 апреля на „Нафтане“
25 апреля о приостановке прокачки российской нефти
Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники
26 апреля в „Транснефти“ заявили, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)