"Была жесткая борьба за каждое очко". Как прошёл боулинг-турнир среди участников рынка недвижимости

Источник материала: realt.by

В Минске в боулинг-центре Madison состоялся очередной ежегодный турнир по боулингу среди участников рынка недвижимости Беларуси. В Realt Cup-2019 приняли участие 7 команд, представлявших агентства недвижимости и портал Realt.by. Все подробности об увлекательных соревнованиях – в нашем красочном репортаже.





Кто участвовал в турнире? Побороться за победу в Realt Cup-2019 рискнули 7 команд, представлявших участников рынка недвижимости Беларуси: – агентство недвижимости «Мольнар», – агентство недвижимости «Партнёр для всех», – агентство недвижимости «Пакодан», – агентство недвижимости «Престиж», – агентство недвижимости «Эксперт», – агентство недвижимости «7 этажей», – портал Realt.by.

















Как проходил турнир? Прежде всего, организаторы устроили всем командам разминку, чтобы участники могли подержать в руках шары, освежить игровой навык и привыкнуть к новой площадке. После разминки участники турнира устроили креативное представление своих команд. Самую длинную речёвку придумали «7 этажей», зато «Мольнар» привёз с собой отряд черлидерш, которые сразили публику наповал своим зажигательным вокально-танцевальным номером.









После творческого разогрева команды наконец приступили к самой игре. Командный чемпионат состоял из 2 этапов: на каждом из них игроки по очереди стремились набрать как можно больше очков в зачёт своей команды. После командного чемпионата настала очередь капитанского конкурса: каждый из лидеров команд выступал в защиту личного игрового статуса. Наконец, в бонусном соревновании представители команд состязались в мастерстве выбивания страйков.











Турнир вызвал живой интерес у всех команд: помимо креативного представления, участники прибыли на гостеприимную площадку боулинг-центра Madison с фирменной атрибутикой. Каждая команда играла в своей форме самых разных цветов. На игровую дорожку выходили леди и джентльмены всех возрастов, ведь боулинг – игра универсальная, простая и понятная. Ну а болельщики неистово поддерживали своих любимцев, благодаря чему над площадкой витал дух честного спорта.











Командный чемпионат не обошёлся без интриги. В первом туре 3-е место занял «Эксперт» (127,25 балла), а «Мольнар» (144,0 балла) уступил лишь Realt.by (153,0 балла). Нейтральные зрители надеялись, что во втором туре преследователи навяжут лидеру упорную борьбу – так и случилось. «Эксперт» (132,25 балла) защитил «бронзу» от притязаний «7 этажей» (126,50 балла). А «Мольнар» несмотря на все усилия так и не смог достать Realt.by: 147,0 баллов против 149,38 балла.











Какие призы достались победителям? Лучшей группой поддержки ожидаемо и безоговорочно признали фанаток «Мольнара»: девушкам презентовали сертификаты на прыжки с высоты 13 метров от спортивного клуба по роуп-джампингу NRJ . Помимо того, танцовщицы получили в подарок ещё и сертификаты в арт-студию Ирины Брежневой .





Самым удачливым игроком турнира признали другого представителя «Мольнара»: Игорь Позлевич стал единственным участником, сумевшим выбить страйк в бонусном конкурсе. Между прочим, для определения победителя пришлось проводить второй круг. В качестве приза Игорю вручили сертификат для катания на байдарках от клуба Brodyaga .





Капитанский конкурс выиграл Сергей Щербинский из «Эксперта». Примечательно, что в предварительной заявке команды Сергей значился запасным, но на самой игре не раз удивлял зрителей уверенными страйками. К сожалению, в бонусном конкурсе рука мастера дрогнула. Однако победу в конкурсе капитанов Сергей не отдал никому (162 очка) и в награду получил сертификат на полёт на аэротакси от клуба Aerotaxi. by .





Лучшей спортсменкой по сумме набранных за турнир очков (166) стала специалист по рекламе портала Realt.by Наталья Шилкина. Ей презентовали сертификат для конной прогулки на двоих от конефермы «Манул» . Стоит отметить, что в сводной таблице участников Наталья уступила лишь абсолютному чемпиону.





Кто же этот повелитель игровой дорожки? Лучшим спортсменом по итогам чемпионата (169,5 очков) стал ещё один представитель «Мольнара»: председатель Белорусской ассоциации «Недвижимость» (БелАН) Анатолий Звездин. В качестве трофея Анатолий увозит домой сертификат на байдарочную прогулку от клуба Brodyaga .







Команды, занявшие в итоговом зачёте места с 7-го по 4-ое, получили в качестве утешительных призов сертификаты в студию сайклинга «Фабрика» . Улучшить своё здоровье в фитнес-центре смогут игроки «Партнёра для всех», «Престижа», «Пакодана» и «7 этажей».











Бронзовым призёром боулингового чемпионата стало агентство недвижимости «Эксперт» (капитан – Павел Астапеня). Команда набрала в финальном туре 132,25 балла. Всем участникам команды презентовали сертификаты на обучение картингу от картодрома «Боровая» .





Серебряные медали увлекательного турнира завоевало агентство недвижимости «Мольнар» (капитан – Анатолий Звездин). 147,0 баллов – результат команды в решающем туре. Всем игрокам достались сертификаты в салон красоты и здоровья «Время SPA » .





Ну а чемпионский кубок Realt Cup-2019 поднял над головой Александр Мартыненко – капитан команды портала Realt.by. Преимущество над «Мольнаром» во втором туре оказалось минимальным (149,38 балла). Однако именно игроки Realt.by получили в подарок замечательный приз: сертификаты для вечернего сплава на байдарках по Минску от KayakTravel. by !







В своей речи лидер команды-победителя, директор Realt.by Александр Мартыненко поблагодарил соперников за интересную игру, а организаторов – за праздничный вечер. – Я считаю, что все участники турнира проявили себя настоящими молодцами. Все агентства недвижимости, которые решили участвовать в турнире, показали: они настоящие команды с крепким корпоративным духом. Это очень круто!





Судья турнира – 9-кратный чемпион Беларуси по боулингу Дмитрий Шилкин – отметил спортивную составляющую соревнований. По мнению Дмитрия, команды продемонстрировали серьёзный уровень подготовки. – Во время игры я заметил, что многие игроки готовились к турниру и наверняка тренировались заранее. У команд оказалась впечатляющая поддержка, особенно у «Мольнара»: вы помогли своим игрокам раскрыть их лучшие качества. Надеюсь, в следующем году мы увидимся со всеми вами снова!





Организатором Realt Cup-2019 выступила компания EventMedia, информационным партнёром турнира – портал Realt.by.







ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА:

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

Фото: Павел Садовский