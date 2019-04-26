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"Была жесткая борьба за каждое очко". Как прошёл боулинг-турнир среди участников рынка недвижимости
27.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске в боулинг-центре Madison состоялся очередной ежегодный турнир по боулингу среди участников рынка недвижимости Беларуси. В Realt Cup-2019 приняли участие 7 команд, представлявших агентства недвижимости и портал Realt.by. Все подробности об увлекательных соревнованиях – в нашем красочном репортаже.
Кто участвовал в турнире?
Побороться за победу в Realt Cup-2019 рискнули 7 команд, представлявших участников рынка недвижимости Беларуси:
– агентство недвижимости «Мольнар»,
– агентство недвижимости «Партнёр для всех»,
– агентство недвижимости «Пакодан»,
– агентство недвижимости «Престиж»,
– агентство недвижимости «Эксперт»,
– агентство недвижимости «7 этажей»,
– портал Realt.by.
Как проходил турнир?
Прежде всего, организаторы устроили всем командам разминку, чтобы участники могли подержать в руках шары, освежить игровой навык и привыкнуть к новой площадке. После разминки участники турнира устроили креативное представление своих команд. Самую длинную речёвку придумали «7 этажей», зато «Мольнар» привёз с собой отряд черлидерш, которые сразили публику наповал своим зажигательным вокально-танцевальным номером.
После творческого разогрева команды наконец приступили к самой игре. Командный чемпионат состоял из 2 этапов: на каждом из них игроки по очереди стремились набрать как можно больше очков в зачёт своей команды. После командного чемпионата настала очередь капитанского конкурса: каждый из лидеров команд выступал в защиту личного игрового статуса. Наконец, в бонусном соревновании представители команд состязались в мастерстве выбивания страйков.
Турнир вызвал живой интерес у всех команд: помимо креативного представления, участники прибыли на гостеприимную площадку боулинг-центра Madison с фирменной атрибутикой. Каждая команда играла в своей форме самых разных цветов. На игровую дорожку выходили леди и джентльмены всех возрастов, ведь боулинг – игра универсальная, простая и понятная. Ну а болельщики неистово поддерживали своих любимцев, благодаря чему над площадкой витал дух честного спорта.
Командный чемпионат не обошёлся без интриги. В первом туре 3-е место занял «Эксперт» (127,25 балла), а «Мольнар» (144,0 балла) уступил лишь Realt.by (153,0 балла). Нейтральные зрители надеялись, что во втором туре преследователи навяжут лидеру упорную борьбу – так и случилось. «Эксперт» (132,25 балла) защитил «бронзу» от притязаний «7 этажей» (126,50 балла). А «Мольнар» несмотря на все усилия так и не смог достать Realt.by: 147,0 баллов против 149,38 балла.
Какие призы достались победителям?
Лучшей группой поддержки ожидаемо и безоговорочно признали фанаток «Мольнара»: девушкам презентовали сертификаты на прыжки с высоты 13 метров от
Самым удачливым игроком турнира признали другого представителя «Мольнара»: Игорь Позлевич стал единственным участником, сумевшим выбить страйк в бонусном конкурсе. Между прочим, для определения победителя пришлось проводить второй круг. В качестве приза Игорю вручили сертификат для катания на байдарках от клуба
Капитанский конкурс выиграл Сергей Щербинский из «Эксперта». Примечательно, что в предварительной заявке команды Сергей значился запасным, но на самой игре не раз удивлял зрителей уверенными страйками. К сожалению, в бонусном конкурсе рука мастера дрогнула. Однако победу в конкурсе капитанов Сергей не отдал никому (162 очка) и в награду получил сертификат на полёт на аэротакси от
Лучшей спортсменкой по сумме набранных за турнир очков (166) стала специалист по рекламе портала Realt.by Наталья Шилкина. Ей презентовали сертификат для конной прогулки на двоих от
Кто же этот повелитель игровой дорожки? Лучшим спортсменом по итогам чемпионата (169,5 очков) стал ещё один представитель «Мольнара»: председатель Белорусской ассоциации «Недвижимость» (БелАН) Анатолий Звездин. В качестве трофея Анатолий увозит домой сертификат на байдарочную прогулку от
Команды, занявшие в итоговом зачёте места с 7-го по 4-ое, получили в качестве утешительных призов сертификаты в
Бронзовым призёром боулингового чемпионата стало агентство недвижимости «Эксперт» (капитан – Павел Астапеня). Команда набрала в финальном туре 132,25 балла. Всем участникам команды презентовали сертификаты на обучение картингу от
Серебряные медали увлекательного турнира завоевало агентство недвижимости «Мольнар» (капитан – Анатолий Звездин). 147,0 баллов – результат команды в решающем туре. Всем игрокам достались сертификаты в
Ну а чемпионский кубок Realt Cup-2019 поднял над головой Александр Мартыненко – капитан команды портала Realt.by. Преимущество над «Мольнаром» во втором туре оказалось минимальным (149,38 балла). Однако именно игроки Realt.by получили в подарок замечательный приз: сертификаты для вечернего сплава на байдарках по Минску от
В своей речи лидер команды-победителя, директор Realt.by Александр Мартыненко поблагодарил соперников за интересную игру, а организаторов – за праздничный вечер.
– Я считаю, что все участники турнира проявили себя настоящими молодцами. Все агентства недвижимости, которые решили участвовать в турнире, показали: они настоящие команды с крепким корпоративным духом. Это очень круто!
Судья турнира – 9-кратный чемпион Беларуси по боулингу Дмитрий Шилкин – отметил спортивную составляющую соревнований. По мнению Дмитрия, команды продемонстрировали серьёзный уровень подготовки.
– Во время игры я заметил, что многие игроки готовились к турниру и наверняка тренировались заранее. У команд оказалась впечатляющая поддержка, особенно у «Мольнара»: вы помогли своим игрокам раскрыть их лучшие качества. Надеюсь, в следующем году мы увидимся со всеми вами снова!
Организатором Realt Cup-2019 выступила компания EventMedia, информационным партнёром турнира – портал Realt.by.
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Фото: Павел Садовский
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В Минске в боулинг-центре Madison состоялся очередной ежегодный турнир по боулингу среди участников рынка недвижимости Беларуси. В Realt Cup-2019 приняли участие 7 команд,...
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