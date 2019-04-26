Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 апреля 2019 года)

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы стабилизировались . Индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1343 $/м2. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2% и составила 1243 $/м2. С начала года было лишь три случая роста цен на первичном рынке жилья, среди них две последние недели.

А еще мы посмотрели, как зависят цены на квартиры в Минске рядом с главными велодорожками. Оказалось, что на протяжении 26 километров постоянно меняется не только облик города и ландшафты, а также цены на квартиры в близлежащих домах .

Знаковые изменения

С 1 июня меняется порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Новую редакцию Положения правительство утвердило 22 апреля 2019 года. Теперь добиться защиты своих домов жителям частного сектора станет сложнее.

Строительство

Белстат подсчитал , что каждая седьмая квартира в стране строится в Минске. И это не удивительно. И так видно, что в столице постоянно осваиваются новые территории. УКС Ленинского района предложил квартиры очередникам в доме на Маяковского, «Трайпл» открыл продажи квартир в последнем строящемся доме ЖК «Мармелад», а «Айрон» продает квартиры в «панельке» в Грушевке. Но Минск растет и за МКАДом: компания "А-100 Девелопмент" показала как выглядит ЖК «Пирс» возле Минского моря. В общем не удивительно, что городской пейзаж так стремительно меняется. Вот, к примеру, что произошло с Лебяжим за последние десять лет, можно увидеть здесь .



