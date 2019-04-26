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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 апреля 2019 года)
27.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы
А еще мы посмотрели, как зависят цены на квартиры в Минске рядом с главными велодорожками. Оказалось, что на протяжении 26 километров постоянно меняется не только облик города и ландшафты, а также
Знаковые изменения
С 1 июня
Строительство
Белстат
Готовятся и новые стройки.
Но вообще у нас стройка могла быть еще более активной, если бы инвесторами дали более привлекательные и понятные условия. Но с этим у нас проблема,
Деньги
Мы
А еще мы
Дачи и частные дома
Сделали
Коммерческая недвижимость
Похоже, что у Евроопта не все хорошо. Несколько магазинов компания
Не пришлось бы так же бесплатно отдавать Завод им. Кирова в Минске. Что-то уже второй раз будут
Риэлтерский бизнес
Минюст
23 апреля в Гомеле
А еще
Жилье
Помощник президента
Офтоп
В Минске под угрозой разрушения
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Удивительные вещи происходили на этой неделе: начиная возвратом разрешения на получение лицевых счетов для агентств недвижимости и заканчивая чуть...
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