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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 апреля 2019 года)

27.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы стабилизировались. Индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1343 $/м2. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2% и составила 1243 $/м2. С начала года было лишь три случая роста цен на первичном рынке жилья, среди них две последние недели.

А еще мы посмотрели, как зависят цены на квартиры в Минске рядом с главными велодорожками. Оказалось, что на протяжении 26 километров постоянно меняется не только облик города и ландшафты, а также цены на квартиры в близлежащих домах.

Знаковые изменения

С 1 июня меняется порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Новую редакцию Положения правительство утвердило 22 апреля 2019 года. Теперь добиться защиты своих домов жителям частного сектора станет сложнее.

Строительство

Белстат подсчитал, что каждая седьмая квартира в стране строится в Минске. И это не удивительно. И так видно, что в столице постоянно осваиваются новые территории. УКС Ленинского района предложил квартиры очередникам в доме на Маяковского, «Трайпл» открыл продажи квартир в последнем строящемся доме ЖК «Мармелад», а «Айрон» продает квартиры в «панельке» в Грушевке. Но Минск растет и за МКАДом: компания "А-100 Девелопмент" показала как выглядит ЖК «Пирс» возле Минского моря. В общем не удивительно, что городской пейзаж так стремительно меняется. Вот, к примеру, что произошло с Лебяжим за последние десять лет, можно увидеть здесь.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 апреля 2019 года)

Готовятся и новые стройки. Снесут жилье и проведут трамвай в Сухарево. А на месте бывшего троллейбусного депо № 1 хотят построить новый квартал, но местные опасаются запаркованности и шума. А против застройки возле метро «Академия наук» вообще в ход пошли карикатуры.

Но вообще у нас стройка могла быть еще более активной, если бы инвесторами дали более привлекательные и понятные условия. Но с этим у нас проблема, говорят эксперты.

Деньги

Мы попытались понять, что будет дальше с кредитами на жилье. А еще узнали подробности про альтернативный инструмент -- и показали, почему лизинг лучше кредита. Ставка там и правда ниже. Вот даже после снижения банковские ставки все равно выше.

А еще мы узнали, для чего нужна массовая оценка недвижимости. Оказывается, что обычным людям она даже выгодна (в том числе из-за налогов).

Дачи и частные дома

Сделали подборку дизайнерских домов под Минском, которые осталось довести до ума, чтобы заселиться. Цены пониже, чем на готовые объекты.

Коммерческая недвижимость

Похоже, что у Евроопта не все хорошо. Несколько магазинов компания выставила на продажу. Продают в Минске и готовый бизнес. Так один из самых популярных ночных клубов Минска «Богему» продают вместе с сотрудниками. А в Бресте для бизнеса есть другие интересные предложения. Там предпринимателям предлагают бесплатно взять в аренду форт, казарму и пороховой погреб.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 апреля 2019 года)

Не пришлось бы так же бесплатно отдавать Завод им. Кирова в Минске. Что-то уже второй раз будут на торги выставлять его...

Риэлтерский бизнес

Минюст корректирует порядок оплаты услуг и создает механизм для получения агентствами развернутых лицевых счетов. В принципе лицевые счета уже начали снова выдавать. Но даже если вы работаете с агентством, будьте внимательны. Ненастоящего риэлтера можно распознать по нескольким признакам.

23 апреля в Гомеле прошли первые конкурсные торги по продаже квартир на вторичном рынке жилья. Из трех квартир, предложенных на конкурс, удалось продать лишь одну.

А еще прошел ежегодный турнир по боулингу среди участников рынка недвижимости:)

Жилье

Помощник президента пообещал разобраться в правовом казусе, из-за которого «встать на учет нуждающихся, живя в арендной квартире, невозможно». А если стать нуждающимся не светит, то некоторые изобретают нестандартные способы расширения: оказалось, что «скворечник» на Гикало был согласован еще 2003 году... А что? Так хотя бы точно можно быть уверенным, что получишь лишние метры. А то разное бывает на рынке -- ввяжешься в долевое, а потом без денег и квартиры останешься. Вот одного такого дельца осудили: руководителю стройфирмы «Копинстрой» дали 10 лет колонии за махинации с недвижимостью.

Офтоп

В Минске под угрозой разрушения оказалась новостройка 2014 года. Разбирательства еще, скорее всего, будут очень серьезные: ведь понятно, что есть либо ошибка проекта, либо строительных работ... То ли дело немцы строили. Вот в Калининградской области дома по 100 лет стоят и не рушатся.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Доброе утро! Удивительные вещи происходили на этой неделе: начиная возвратом разрешения на получение лицевых счетов для агентств недвижимости и заканчивая чуть...
 
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