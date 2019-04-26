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Топливо на АЗС в Беларуси с 28 апреля дорожает на 1 копейку
27.04.2019 15:25 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на топливо с 28 апреля увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,53 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,64, АИ-98-К5-Евро - Br1,85, ДТ - Br1,64.
"По состоянию на 26 апреля, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 20,1%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 5,9%", - сообщили в "Белнефтехиме".-0-
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на топливо с 28 апреля увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
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