Пятеро активистов «Молодого фронта» задержаны в Логойске

Источник материала: Tut.by

Пятеро активистов «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) задержаны 27 апреля в Логойске (Минская область). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Руководителя „Молодого фронта“ Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске», — сообщил Северинец на своей странице в фейсбуке.

Как отмечает Северинец, по предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском.