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Пятеро активистов «Молодого фронта» задержаны в Логойске
27.04.2019 16:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятеро активистов «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) задержаны 27 апреля в Логойске (Минская область). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
«Руководителя „Молодого фронта“ Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске», — сообщил Северинец на своей странице в фейсбуке.
Как отмечает Северинец, по предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.
Задержание производили сотрудники милиции в штатском.
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Как отмечает Северинец, по предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.
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