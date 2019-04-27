Вкус к белорусскому риску. Банк развития привлек в экономику Беларуси 500 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Банк развития Беларуси разместил дебютный выпуск евробондов на 500 млн долларов под 6,75% годовых. Информация об этом обнародована на сайте банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Выпуск … объемом 500 млн долларов сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 6,75% годовых будет размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости и допущен к торгам на глобальном рынке Ирландской фондовой биржи», говорится в сообщении.

В ходе формирования книги заявок пиковый интерес инвесторов к еврооблигациям Банка развития превысил 1,5 млрд долларов, что позволило эмитенту достигнуть премии к кривой доходности суверенных еврооблигаций на уровне 90−100 базисных пунктов (один из наименьших уровней для банков развития из СНГ).

Две трети выпуска евробондов Банка развития выкупили инвесторы из США и Великобритании. На долю участников из континентальной Европы пришлось 26%, из Азии и иных регионов — 8%.

По словам исполнительного директора по рынкам капитала Райффайзенбанка Александра Булгаков, «для эмитента с рейтингом B от международных агентств Fitch и S&P качество книги было очень высоким со значительным участием страховых компаний и пенсионных фондов, которые купили 12% выпуска». Управляющие компании и инвестфонды приобрели 84%, остальные 4% достались банкам.

«Таким образом, Банку развития удалось достигнуть более низкой ставки, чем достигнутая сувереном в 2017 году на том же сроке. С тех пор инвесторы почувствовали вкус к белорусскому риску, и сейчас суверенные евробонды Беларуси торгуются с уровнями доходности заметно ниже, чем многие другие эмитенты с аналогичным рейтингом В», — сказал Булгаков агентству « Интерфакс-Запад ».

Председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич, комментируя дебютное размещение евробондов, отметил, что в экономику Беларуси будет направлен «существенный объем долгосрочных финансовых ресурсов на привлекательных условиях».