На Пасху Лукашенко посетил храм в Логойском районе

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 28 апреля в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

У входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Президент ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

В дар храму Александр Лукашенко передал икону «Воскресение Господне», написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны.

Главе государства настоятель церкви подарил Иверскую икону Пресвятой Богородицы, ее еще называют Вратарницей, или Привратницей. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.