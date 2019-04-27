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На Пасху Лукашенко посетил храм в Логойском районе
28.04.2019 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 28 апреля в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
У входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Президент ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.
В дар храму Александр Лукашенко передал икону «Воскресение Господне», написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны.
Главе государства настоятель церкви подарил Иверскую икону Пресвятой Богородицы, ее еще называют Вратарницей, или Привратницей. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
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В дар храму Александр Лукашенко передал икону «Воскресение Господне», написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии.
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